FGR accélère son expansion aux États-Unis et sa présence dans le secteur de la défense grâce à l'acquisition stratégique de MITO® Material Solutions

Résumé

FGR conclut un accord contraignant pour l'acquisition de l'ensemble des actifs, de la propriété intellectuelle, des lignes de produits et des capacités de production de la société américaine MITO ® Material Solutions, Inc.

L'acquisition stratégique élargit le portefeuille de produits de FGR aux technologies de graphène fonctionnalisé à haute valeur ajoutée

Renforcement significatif de l'exposition de FGR aux opportunités de défense et d'aérospatiale qui émergent rapidement aux États-Unis et qui impliquent des technologies à base de graphène

Création immédiate d'un chiffre d'affaires aux États-Unis et d'une réserve de croissance substantielle avec plus de 25 clients en phase finale d'essai dans divers secteurs

Mise en place d'une plateforme commerciale de commercialisation directe aux États-Unis

Combinée aux technologies PureGRAPH® de FGR, cette acquisition crée l'un des portefeuilles de produits à base de graphène les plus vastes et les plus avancés au monde

SYDNEY, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX : FGR ; « First Graphene » ou « la Société ») (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) a le plaisir d'annoncer avoir conclu un accord de vente contraignant (« l'Accord ») pour l'acquisition de toutes les lignes de produits, l'équipement de fabrication et la propriété intellectuelle de MITO® Material Solutions, Inc (« MITO »).

L'acquisition permettra à First Graphene d'accroître sa capacité à fonctionnaliser le graphite, le graphène et l'oxyde de graphène, qui sont des matériaux de plus en plus importants utilisés dans un large éventail d'applications commerciales et militaires afin d'améliorer les performances des additifs pour matériaux avancés.

L'accord prévoit l'acquisition des gammes de produits E-GO®, LIGRA™, OMEGA et DELTA de MITO, qui représentent un ensemble de matériaux thermodurcissables, thermoplastiques et composites, de revêtements, de liquides, de résines et d'additifs à base de nanomatériaux.

FGR accélère son expansion stratégique aux États-Unis

Avec cette acquisition FGR franchit une étape stratégique en élargissant considérablement la plateforme technologique de la société au-delà des poudres et des dispersions de graphène à haute performance, en l'étendant à l'oxyde de graphène avancé, aux additifs de graphène hybride et aux technologies de nanomatériaux fonctionnalisés.

L'acquisition permet également à FGR de disposer d'une plateforme opérationnelle et commerciale directe aux États-Unis, améliorant ainsi l'accès au plus grand marché mondial de la défense et des matériaux avancés, et permettant à la société de poursuivre de nouvelles opportunités de croissance du chiffre d'affaire, de pénétration de la clientèle et de partenariats stratégiques.

Des possibilités croissantes dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale

En créant une présence opérationnelle aux États-Unis, l'acquisition renforce l'exposition de FGR aux opportunités émergentes dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale aux États-Unis impliquant des technologies améliorées grâce au graphène.

Les technologies du graphène et de l'oxyde de graphène fonctionnalisés sont de plus en plus reconnues comme des matériaux habilitants essentiels dans les applications aérospatiales et de défense en raison de leur capacité à améliorer la liaison interfaciale, les performances mécaniques, la conductivité, la durabilité et la multifonctionnalité.

Les récentes initiatives du ministère américain de la défense et de la DARPA1 ont privilégié de plus en plus les structures composites légères à base de graphène, les systèmes de gestion thermique, les matériaux énergétiques avancés et les matériaux de survivabilité de la prochaine génération.

L'acquisition de MITO par FGR s'intègre directement au portefeuille de matériaux de la société ayant des applications potentielles dans le domaine de la défense, notamment les technologies solaires pérovskites pour les drones d'endurance, grâce au partenariat de la société avec Halocell, les composites renforcés mécaniquement, les technologies des fibres de carbone et les systèmes additifs avancés de blindage conducteur et de compatibilité électromagnétique (CEM).

Produits éprouvés avec des clients américains établis

Les produits de MITO sont déjà utilisés par de nombreuses marques américaines haut de gamme désireuses d'améliorer les performances des matériaux, notamment Parlor Skis, Folsom Custom Skis et St. Croix Rods.

Parlor Skis utilise la technologie E-GO® de MITO, renforcée par le graphène, pour améliorer le rapport poids/résistance, la réactivité et la durabilité des skis personnalisés haute performance. Les systèmes composites améliorés par le graphène réduisent le poids tout en maintenant la rigidité structurelle et l'amortissement des vibrations, des attributs de performance clés dans les équipements de ski haut de gamme.

Folsom Custom Skis utilise les technologies de graphène de MITO pour améliorer la performance des laminés composites, offrant une durabilité accrue, un meilleur contrôle de la flexion et des caractéristiques de transfert d'énergie améliorées pour les applications de ski de haute performance.

Croix Rods utilise des systèmes d'additifs à base de graphène afin d'améliorer la sensibilité, la résistance et la légèreté des cannes à pêche. Les matériaux à base de graphène améliorent la résistance et la réactivité tout en réduisant le poids total du produit.

Le portefeuille de clients de MITO valide l'applicabilité commerciale de ses technologies de fonctionnalisation dans des applications réelles exigeantes où les avantages en termes de performances sont décisifs.

Ces applications sont applicables directement à des possibilités industrielles et de défense à grande échelle.

Une entreprise prête, aux portes d'un marché colossal

L'entreprise rachetée a déjà mené huit années de recherche et de développement de produits pour fournir des matériaux commercialisables, facilement fabriqués et vendus aux clients existants.

Les futures capacités de recherche et développement et de fabrication s'appuieront sur l'expertise existante de FGR, minimisant ainsi l'impact des frais généraux tout en offrant la possibilité de fabriquer à façon en Amérique du Nord.

Le marché américain du sport est évalué à plus de 1 000 milliards de dollars2, tandis que les dépenses du ministère américain de la défense atteignent à elles seules 1 180 milliards de dollars3, ce qui offre à First Graphene d'immenses possibilités de fournir des solutions d'amélioration des performances sur deux marchés à forte valeur ajoutée.

Conditions avantageuses basées sur le succès

Conformément à l'Accord, l'acquisition sera réalisée moyennant une contrepartie en numéraire et en actions, reposant principalement sur une attribution en deux tranches d'actions FGR, sous réserve de la concrétisation de stricts objectifs de ventes des produits MITO sur une période de 24 mois.

Michael Bell, directeur général et PDG de First Graphene, a déclaré à propos de la percée de l'entreprise aux États-Unis :

« L'acquisition des actifs de MITO Material Solutions représente pour First Graphene une avancée transformationnelle sur le marché américain, en élargissant immédiatement le portefeuille de produits de la société aux technologies de l'oxyde de graphène et du graphène fonctionnalisé, deux segments du secteur des matériaux avancés qui émergent rapidement. Combinée à nos technologies existantes PureGRAPH®, cette acquisition crée l'un des portefeuilles de produits à base de graphène les plus vastes et les plus avancés au monde.

MITO a créé un élan commercial avec des clients américains de premier ordre et a construit un pipeline substantiel d'opportunités dans les domaines des articles de sport, des composites industriels et des matériaux avancés.

Il est important de noter que cette acquisition offre à First Graphene une plateforme opérationnelle et commerciale directe aux États-Unis, ce qui permet à l'entreprise d'accélérer fortement la croissance de son chiffre d'affaires et l'élargissement de sa clientèle dans le plus grand marché mondial de matériaux avancés et de défense. L'ajout de l'oxyde de graphène et des capacités de fonctionnalisation renforce énormément notre capacité à fournir des additifs performants de nouvelle génération dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, des composites, des revêtements, des polymères et de l'énergie.

L'industrie du graphène s'approche d'un point d'inflexion commercial majeur. Les clients recherchent de plus en plus des fournisseurs établis, tels que First Graphene, avec une fabrication à grande échelle, une technologie différenciée et une réelle capacité commerciale.

Avec deux acquisitions en cours, des recettes commerciales en hausse, une exposition croissante à la défense et une plateforme technologique considérablement améliorée, FGR est en train de prendre un élan considérable à l'échelle mondiale. »

Fin

Références

1Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)



2Global Institute of Sport



3Department of Defense

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