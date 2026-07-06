FGR s'apprête à lancer le CEM PureGRAPH® en Chine

Points clés

Signature d'un protocole d'accord avec Sixth Element Material Technology visant la distribution du CEM PureGRAPH ® dans toute la Chine

Accord de distribution potentiel en vue de la création d'une future coentreprise destinée à l'implantation d'un site de production local en Chine

L'accord proposé permettrait à FGR de s'implanter solidement au sein de la plus grande industrie du ciment et du béton au monde

SYDNEY, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX : FGR ; « First Graphene » ou la « société ») (FRA : M11) (OTCQB : FGPHF) a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec The Sixth Element (Changzhou) Material Technology Co Ltd (« Sixth Element »).

Le protocole d'accord désigne cette entreprise, dont le siège social est situé en Chine, comme distributeur principal en Chine de l'additif CEM PureGRAPH® de First Graphene.

Cet accord confère une exclusivité à Sixth Element, sous réserve de la réalisation des objectifs d'achat annuels, et visera le secteur du ciment et du béton en Chine, qui est le plus important au monde.

Le protocole d'accord prévoit également que, lors de la vente de 200 tonnes de produits de FGR, les parties négocieront la création d'une coentreprise ou la conclusion d'un accord de licence en vue de la fabrication du CEM PureGRAPH® dans une usine dédiée située en Chine.

Dès que 500 tonnes du CEM PureGRAPH® auront été vendues en Chine, la coentreprise ou l'accord de licence entrera en vigueur, permettant ainsi la distribution locale des CEM PureGRAPH® fabriqués en Chine.

Il est également possible d'étendre cette coentreprise ou ce dispositif de licence afin d'autoriser Sixth Element à commercialiser le CEM PureGRAPH® à l'échelle mondiale.

L'industrie du ciment et du béton en Chine est la plus importante au monde, avec plus de 2,3 milliards de tonnes métriques[1], ce qui représente une opportunité commerciale considérable pour First Graphene.

La production de ciment génère également jusqu'à 15 % des émissions nationales de carbone de la Chine[2], ce qui renforce l'opportunité pour les produits de First Graphene de jouer un rôle significatif dans les efforts de réduction des émissions de ce pays.

Michael Bell, directeur général et CEO de First Graphene, déclare :

« Le protocole d'accord conclu avec Sixth Element représente la plus grande opportunité de croissance commerciale dans le cadre de la stratégie mondiale de FGR, alors que nous nous préparons à faire notre entrée sur le plus grand marché mondial du ciment et du béton.

L'ampleur de l'industrie chinoise du ciment représente une opportunité considérable, ce secteur produisant environ 21 fois plus de ciment que les États-Unis et 175 fois plus que le Royaume-Uni.

Pour notre société, la possibilité d'implanter un site de production localisé en Chine constitue également un tremplin important pour renforcer encore notre présence sur ce marché.

Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer étroitement avec Sixth Element afin de promouvoir les avantages de nos CEM PureGRAPH® sur ce nouveau marché en pleine expansion pour notre société. »

Références

[1] SciOpen

[2] Climate Analytics