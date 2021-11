Fibank a remporté le prestigieux prix international de la meilleure banque numérique - Bulgarie pour 2021

Fibank a reçu cette haute distinction pour sa contribution exceptionnelle au développement des innovations dans le pays, pour la qualité de son service client et pour avoir assuré un système bancaire numérique sûr et fiable.

En suivant les tendances innovantes, Fibank est devenue en quelques mois la seule banque en Bulgarie à offrir à ses clients la gamme complète des paiements mobiles : Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay et Fitbit.

L'année dernière, First Investment Bank a lancé son service de consultation vidéo pour les clients de détail, leur offrant également la possibilité de demander des prêts à la consommation entièrement en ligne. Par la suite, le service a été amélioré pour inclure les demandes de prêts hypothécaires en ligne. Les clients peuvent soumettre leurs demandes électroniques en utilisant le site web ou l'application mobile My Fibank. La plateforme leur permet également de signer à distance tous les documents relatifs à l'octroi de prêts à la consommation ou à l'émission de cartes de crédit.

De plus, les clients de l'application mobile My Fibank peuvent demander et recevoir des cartes de crédit virtuelles MyCard. Celles-ci sont émises entièrement en ligne et les limites de crédit sont accordées automatiquement en quelques minutes. Les cartes virtuelles peuvent être utilisées avec My Fibank, Google Pay, Apple Pay, Garmin et Fitbit, sur des terminaux de paiement et des distributeurs automatiques sans contact, ou pour effectuer des paiements sur Internet.

Un autre service totalement nouveau pour le marché bulgare, accessible via My Fibank, est le compte Gold. Il permet aux clients de Fibank de conserver des soldes et d'effectuer des transactions en or.

Fibank suit de près les besoins en constante évolution de ses clients, afin de leur faire gagner du temps et de l'argent, tout en leur offrant une expérience client unique dans l'environnement numérique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

SOURCE Fibank (First Investment Bank)