Duck Creek lance un configurateur de produits agentique pour accélérer la mise en œuvre des produits d'assurance de 50 %

La nouvelle solution transforme la documentation en une configuration prête à l'emploi, réduisant ainsi les coûts, les risques et les délais de commercialisation

BOSTON, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, le cœur intelligent de l'assurance, a annoncé aujourd'hui le lancement de son configurateur de produits agentique, une solution agentique activée l'IA qui redéfinit la façon dont les assureurs conçoivent, construisent et déploient les produits. Le configurateur de produits agentique de Duck Creek est disponible dès aujourd'hui et aide les assureurs à réduire considérablement les délais d'implémentation.

Le configurateur de produits agentique de Duck Creek est la première approche native à l'IA permettant de faire passer les produits d'assurance des exigences à la configuration déployée dans un flux de travail unique et contrôlé, ce qui permet aux assureurs de transitionner de processus manuels fragmentés à un cycle de vie unifié prenant en charge la génération des exigences, la configuration des produits, la validation et le déploiement. L'offre a un impact commercial mesurable, notamment un délai de commercialisation nettement plus court, une réduction des efforts de mise en œuvre et une meilleure cohérence entre les lancements de produits. Les premiers résultats montrent une réduction pouvant atteindre 50 % de l'effort requis pour la définition des exigences et la génération des manuscrits, grâce à l'exploitation des dépôts réglementaires de produits et des polices en vigueur — notamment les déclarations et les avenants — les échéanciers passant de plusieurs mois à quelques semaines.

« Le configurateur de produits constitue un changement fondamental dans la manière dont les assureurs abordent la mise en œuvre des systèmes », a déclaré Jose Lazares, directeur général des produits de Duck Creek. « En appliquant l'IA à l'ensemble du cycle de vie, nous aidons les assureurs à passer de processus manuels et gourmands en ressources à un modèle plus automatisé, prévisible et évolutif, en réduisant les exigences et les efforts de configuration jusqu'à 50 % et en comprimant les délais de plusieurs mois à quelques semaines. Cela permet à nos clients de réduire les risques, d'accélérer le délai de rentabilité et de concentrer leurs efforts sur l'innovation plutôt que sur la mise en œuvre. »

La configuration des produits d'assurance et la mise en œuvre des systèmes centraux ont historiquement été lentes, exigeantes en ressources et difficiles à faire évoluer. Les lancements de produits prennent plusieurs mois et nécessitent une coordination importante entre les équipes et des ressources spécialisées. Le configurateur de produits agentique de Duck Creek relève ces défis en intégrant l'IA à l'ensemble du cycle de vie, ce qui permet un modèle de livraison plus automatisé et reproductible qui réduit les efforts de traduction et améliore la cohérence. La validation intégrée, la gouvernance et les flux de travail avec intervention humaine garantissent que les résultats demeurent exacts, explicables et conformes.

Initialement fournis par les services professionnels de Duck Creek, ils utilisent l'IA pour convertir la documentation des opérateurs, comme les manuels de souscription, les guides de tarification et les formulaires, en exigences structurées et en configurations de manuscrits prêtes à être appliquées. La solution utilise l'orchestration multi-agents pour extraire les connaissances des documents porteurs, générer des exigences structurées et produire des artefacts de configuration validés alignés sur la politique de Duck Creek, créant ainsi un cheminement transparent de l'intention de l'entreprise à l'exécution du système.

« Les services jouent un rôle essentiel dans la transformation de l'innovation en résultats mesurables pour nos clients », a déclaré Chris McCloskey, directeur de l'exploitation chez Duck Creek. « Avec le configurateur de produits agentique, notre équipe de services professionnels aide les assureurs à passer de la documentation aux produits déployés beaucoup plus rapidement, en réduisant les délais de mise en œuvre et en accélérant la valeur ajoutée d'une manière qui n'était pas possible auparavant. »

Le configurateur de produits de Duck Creek prend en charge un large éventail de cas d'utilisation, tant pour les nouvelles mises en œuvre que pour l'évolution continue des produits, notamment :

Lancement de nouveaux produits - Générer une première ébauche de la configuration du produit directement à partir de la documentation de l'entreprise, réduisant ainsi le temps de mise en place de plusieurs mois à quelques semaines.

Expansion multi-états - Créer rapidement des variantes de produits en réutilisant des modèles et en appliquant des modifications spécifiques à l'état.

Transformation et migration des produits - Extraire et rendre opérationnelles les exigences des produits existants dans des configurations modernes.

Mises à jour permanentes des produits - Faire évoluer en permanence la notation, les règles et les formulaires sans réintroduire de processus manuels.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, la société connecte l'intelligence à travers les flux de travail de souscription, de police, de facturation, de sinistres et de paiements où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Consultez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et tX.

Contacts médias :

Marianne Dempsey / Tara Stred

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