Duck Creek lance une plateforme d'IA agentique native à l'assurance et dévoile de nouvelles applications pour transformer la souscription et les sinistres

La plateforme apporte une intelligence agentique dédiée à l'assurance pour offrir une prise de décision transparente, vérifiable et extensible, ainsi que des expériences cohérentes sur l'ensemble des workflows IARD

BOSTON, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, le cœur intelligent de l'assurance, annonce aujourd'hui le lancement de la plateforme d'IA agentique native à l'assurance de Duck Creek, une plateforme conçue spécifiquement pour permettre aux assureurs de déployer, d'orchestrer et de régir les agents d'IA durant tout le cycle de vie de l'assurance. La plateforme d'IA agentique de Duck Creek est conçue pour aider les assureurs à saisir l'importante opportunité que présente l'IA en intégrant l'automatisation intelligente directement dans les flux de travail de base de l'assurance et Boston Consulting Group prévoit jusqu'à 80 milliards de dollars en retombées annuelles rien qu'aux États-Unis.

Parallèlement à la plateforme, Duck Creek a présenté deux nouvelles expériences agentiques — Agentic Underwriting Workbench et Agentic First Notice of Loss (FNOL) — conçues pour améliorer la rapidité, la précision et les résultats sur des workflows IARD critiques.

La plateforme d'IA agentique de Duck Creek associe les données du système central, les modèles du domaine de l'assurance et le raisonnement neuro-symbolique pour permettre aux agents d'IA de fonctionner dans les limites des flux de travail de l'assurance et des configurations actuelles des assureurs. Pour les clients du système central de Duck Creek, la plateforme agentique s'appuie sur leurs données, manuscrits, configurations et API pour intégrer toutes les informations de base aux expériences agentiques. En utilisant cette combinaison de logique déterministe et probabiliste, les compagnies d'assurance sont en mesure d'obtenir des résultats plus optimisés et plus conformes.

Structurée comme une architecture en couches, la plateforme associe l'intelligence, l'orchestration et la gouvernance :

Intelligence agentique © Un référentiel de contexte de modèle (MCR) natif de l'assurance activé par des modèles d'IA générative (GLM) affinés et formés par l'assureur, l'apprentissage automatique et le raisonnement neurosymbolique fondé sur le contexte, les règles et les graphiques de connaissances spécifiques à l'assurance et à l'assureur.

© Un référentiel de contexte de modèle (MCR) natif de l'assurance activé par des modèles d'IA générative (GLM) affinés et formés par l'assureur, l'apprentissage automatique et le raisonnement neurosymbolique fondé sur le contexte, les règles et les graphiques de connaissances spécifiques à l'assurance et à l'assureur. Orchestration agentique - Une couche unifiée pour concevoir, déployer et coordonner des agents d'IA sur n'importe quel cas d'utilisation de l'assurance, en combinant l'automatisation avec une exécution autonome et humaine dans la boucle.

- Une couche unifiée pour concevoir, déployer et coordonner des agents d'IA sur n'importe quel cas d'utilisation de l'assurance, en combinant l'automatisation avec une exécution autonome et humaine dans la boucle. Assurance basée sur l'IA - Gouvernance intégrée et garde-fous garantissant la traçabilité des décisions, l'auditabilité, l'observabilité, les contrôles de conformité et la cybersécurité - afin que chaque action pilotée par l'IA soit explicable.

- Gouvernance intégrée et garde-fous garantissant la traçabilité des décisions, l'auditabilité, l'observabilité, les contrôles de conformité et la cybersécurité - afin que chaque action pilotée par l'IA soit explicable. Passerelle IA - Un cadre d'écosystème ouvert avec un marché, un registre et des protocoles normalisés (y compris MCP et A2A) pour intégrer les agents de Duck Creek, des partenaires et des clients.

- Un cadre d'écosystème ouvert avec un marché, un registre et des protocoles normalisés (y compris MCP et A2A) pour intégrer les agents de Duck Creek, des partenaires et des clients. Clarity Data Foundation et intégration des systèmes de base – Intégration native avec les systèmes d'enregistrement de Duck Creek, pour un accès en temps réel aux données et aux configurations sur les polices, les sinistres, la facturation et les risques. Le système aura également la capacité de s'intégrer à d'autres systèmes centraux.

La plateforme prend en charge des modèles de déploiement intégrés ou headless, permettant aux assureurs d'intégrer des capacités agentiques dans leurs workflows existants tout en préservant leurs investissements technologiques antérieurs. Cette architecture flexible permet aux opérateurs d'adapter l'adoption de l'IA sans s'enfermer dans une logique de fournisseur.

« L'IA agentique va redéfinir le fonctionnement de l'assurance, en permettant aux assureurs de passer de processus manuels et fragmentés à une prise de décision orchestrée de bout en bout et à un soutien à chaque persona afin d'obtenir de meilleurs résultats et de s'améliorer continuellement », a déclaré Hardeep Gulati, président-directeur général de Duck Creek. « Notre plateforme agentique combine notre leadership dans les systèmes de base, l'ontologie et l'expertise du domaine de l'assurance, et l'IA agentique avec le raisonnement neuro-symbolique, pour créer des agents qui fonctionnent avec un contexte complet, une gouvernance, une traçabilité et un humain dans la boucle - de sorte que les assureurs puissent déployer l'IA en toute confiance. »

Introduction d'applications pour la souscription et les sinistres

Les premières applications agentiques de Duck Creek démontrent comment des agents d'IA coordonnés peuvent transformer des flux de travail de grande valeur :

Agentic Underwriting Workbench rationalise le processus de la soumission au devis en appliquant des agents d'IA pour l'ingestion, le triage et l'enrichissement des soumissions en temps réel. La solution accorde la priorité aux opportunités de grande valeur, automatise le recueil des données et fournit des soumissions prêtes à prendre des décisions, ce qui permet aux assureurs d'accélérer l'établissement des devis, d'améliorer la sélection des risques et d'augmenter la performance de la souscription.

Agentic First Notice of Loss (FNOL) transforme la prise en charge des sinistres en une expérience intelligente en temps réel. Les agents coordonnés de l'IA capturent, valident et acheminent les sinistres sur les canaux numériques, vocaux et mobiles, améliorant la qualité des données dès le premier contact, réduisant les temps de cycle et diminuant les frais d'ajustement des sinistres tout en améliorant l'expérience des assurés.

Développé en collaboration avec Google Cloud et activé par les modèles Gemini, Agentic FNOL introduit des fonctionnalités telles que la vérification de la police et de la couverture, ainsi que la détection précoce des fraudes à l'accueil, pour un traitement plus rapide et plus précis des sinistres.

Ensemble, ces applications illustrent comment l'approche agentique de Duck Creek va au-delà de l'automatisation des tâches pour orchestrer les flux de travail de bout en bout, améliorant ainsi l'efficacité, la qualité des décisions et les résultats pour les clients.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, elle relie les renseignements aux flux de travail de souscription, de police, de facturation, de réclamation et de paiement, où les décisions sont prises et la conformité est essentielle. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitezwww.duckcreek.comet suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

Personnes-ressources pour les médias :

Marianne Dempsey / Tara Stred

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