PARIS, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion des French Days, Tineco, pionnier des solutions de nettoyage intelligentes, propose une sélection d'offres exceptionnelles sur ses appareils les plus innovants. Aspirateurs laveurs nouvelle génération, aspirateurs balais et nettoyeurs de tapis : Tineco accompagne tous les foyers avec des technologies performantes, intuitives et pensées pour simplifier le ménage.

Focus sur la série i7 Fold : l'innovation pliable au cœur des French Days

French Days : les offres exclusives Tineco pour un nettoyage intelligent à prix doux (PRNewsfoto/Tineco)

Avec la série FLOOR ONE i7 Fold, Tineco introduit une innovation majeure sur le marché : un aspirateur-laveur doté d'un manche pliable à 180°, permettant de nettoyer facilement sous les meubles sans effort. Légère, puissante (22 kPa) et pensée pour le confort d'usage, cette gamme répond directement aux besoins des foyers modernes.

Trois modèles composent cette série :

FLOOR ONE i7 Fold (499 € → 449,99 €) : version essentielle, alliant légèreté et performance pour un nettoyage complet en un seul passage. Disponible sur Amazon et sur la boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai, en promotion à 449,99 €.

: version essentielle, alliant légèreté et performance pour un nettoyage complet en un seul passage. Disponible sur Amazon et sur la boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai, en promotion à 449,99 €. FLOOR ONE i7 Fold Premium (499,99 € → 449,99 €) : version enrichie avec autonomie jusqu'à 50 minutes et une expérience utilisateur optimisée. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty.

: version enrichie avec autonomie jusqu'à 50 minutes et une expérience utilisateur optimisée. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty. FLOOR ONE S7 Fold Elite (599,99 € → 529,99 €) : modèle haut de gamme avec jusqu'à 70 minutes d'autonomie, double écran et technologie StreakFree pour un séchage sans traces. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty.

Des aspirateurs laveurs pour tous les besoins

FLOOR ONE S9 Scientist (799 € → 749,99 €) : modèle nouvelle génération intégrant les technologies StreakFree et HydroBurst pour éliminer efficacement les taches, avec une maniabilité fluide à 360°. Disponible sur Amazon du 29 avril au 5 mai.

: modèle nouvelle génération intégrant les technologies StreakFree et HydroBurst pour éliminer efficacement les taches, avec une maniabilité fluide à 360°. Disponible sur Amazon du 29 avril au 5 mai. FLOOR ONE S9 Artist (749 € → 469,99 €) : modèle iconique au design distinctif, combinant puissance, autonomie et accès facilité aux zones difficiles grâce à sa structure à 180°. Disponible sur Amazon du 29 avril au 5 mai.

: modèle iconique au design distinctif, combinant puissance, autonomie et accès facilité aux zones difficiles grâce à sa structure à 180°. Disponible sur Amazon du 29 avril au 5 mai. FLOOR ONE S9 Artist Premium (599,99 € → 499,99 €) : version avancée avec filtration HEPA (99,97 %) et système FlashDry à 85 °C pour une hygiène optimale. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty.

Une gamme Stretch pensée pour la flexibilité

FLOOR ONE S7 Stretch (399,99 € → 329,99 €) : nettoyage efficace sous les meubles grâce à sa flexibilité à 180° et son capteur iLoop intelligent. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty.

: nettoyage efficace sous les meubles grâce à sa flexibilité à 180° et son capteur iLoop intelligent. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty. FLOOR ONE S7 Stretch Ultra (549 € → 349 €) : version optimisée pour les zones de passage, avec autonomie prolongée et entretien simplifié. Disponible sur Amazon et sur la boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai.

: version optimisée pour les zones de passage, avec autonomie prolongée et entretien simplifié. Disponible sur Amazon et sur la boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai. FLOOR ONE S5 Stretch Extreme (299,99 € → 249,99 €) : modèle accessible intégrant la technologie HyperStretch et un nettoyage intelligent ajusté en temps réel. Disponible sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty.

Aspirateurs balais et nettoyage textile : les indispensables du quotidien

PURE ONE A90S (699 € → 499 €) : aspirateur balai puissant (270 AW) avec brosse intelligente 3DSense pour un nettoyage précis et sans effort. Disponible sur boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai.

: aspirateur balai puissant (270 AW) avec brosse intelligente 3DSense pour un nettoyage précis et sans effort. Disponible sur boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai. PURE ONE S70 (499 € → 349 €) : modèle haut de gamme combinant aspiration performante, filtration avancée (99,99 %) et autonomie jusqu'à 95 minutes. Disponible sur Amazon du 29 avril au 5 mai.

: modèle haut de gamme combinant aspiration performante, filtration avancée (99,99 %) et autonomie jusqu'à 95 minutes. Disponible sur Amazon du 29 avril au 5 mai. Carpet One Cruiser (699 € → 474 €) : solution idéale pour tapis et moquettes, combinant lavage, aspiration et séchage rapide pour un résultat en profondeur. Disponible sur boutique en ligne Tineco du 29 avril au 5 mai, en promotion à 474€.

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970020/Tineco_2026_French_Day.jpg