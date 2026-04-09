PARIS, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier des solutions de nettoyage intelligentes, dévoile son nouveau modèle, le Floor One S9 Scientist. Un appareil nouvelle génération conçu pour offrir un nettoyage en profondeur, même face aux tâches les plus tenaces. Intelligent, performant et doté de technologies avancées, il combine aspiration, lavage haute précision et entretien optimisé pour un ménage efficace et sans compromis. Pensé comme une alternative au design plus classique de ses précédents produits, ce nouveau modèle adopte une esthétique futuriste, inspirée du style cyberpunk.

Tineco présente le Floor One S9 Scientist : l’aspirateur laveur intelligent, précis et sans effort

Avec le Floor One S9 Scientist, Tineco propose un nouvel équilibre entre performance technologique et design audacieux. Ce modèle nouvelle génération conserve l'exigence d'efficacité propre à la marque, tout en introduisant une approche plus distinctive, où innovation rime aussi avec style.

Grâce à ses technologies intelligentes, le FLOOR ONE S9 Scientist assure un nettoyage en profondeur et sans effort, même sur les salissures les plus tenaces. Sa raclette StreakFree et la technologie HydroBurst agissent en complémentarité pour éliminer efficacement traces, graisses et résidus incrustés, y compris dans les zones difficiles d'accès. Conçu pour simplifier le quotidien, il intègre également un système anti-emmêlement performant, des modes de séchage adaptés à chaque situation et une maniabilité optimale, pour une expérience de nettoyage fluide et intuitive.

Le FLOOR ONE S9 Scientist se démarque par plusieurs innovations majeures :

La raclette StreakFree à détection intelligente : Elle s'adapte automatiquement aux mouvements pour éliminer efficacement l'eau et les taches, garantissant des sols sans traces.

: Elle s'adapte automatiquement aux mouvements pour éliminer efficacement l'eau et les taches, garantissant des sols sans traces. La technologie HydroBurst : Un jet d'eau haute pression permet de décoller les saletés les plus tenaces et d'assurer un nettoyage en profondeur, même dans les interstices.

: Un jet d'eau haute pression permet de décoller les saletés les plus tenaces et d'assurer un nettoyage en profondeur, même dans les interstices. Le système anti-emmêlement DualBlock : Il élimine cheveux et poils d'animaux sans les emmêler, assurant un nettoyage fluide et continu.

: Il élimine cheveux et poils d'animaux sans les emmêler, assurant un nettoyage fluide et continu. Deux modes de séchage FlashDry et SilentDry : Un mode rapide pour les rythmes de vie soutenus et un mode silencieux à moins de 45 dB(A) pour un confort optimal.

: Un mode rapide pour les rythmes de vie soutenus et un mode silencieux à moins de 45 dB(A) pour un confort optimal. La technologie SmoothDrive TINECO : Une propulsion multidirectionnelle à 360° pour pousser, tirer et pivoter sans effort, même dans les angles serrés.

: Une propulsion multidirectionnelle à 360° pour pousser, tirer et pivoter sans effort, même dans les angles serrés. Une conception sans fil et performante : Alimenté par une batterie 21,6 V et une puissance de 230 W, il offre une grande liberté de mouvement.

: Alimenté par une batterie 21,6 V et une puissance de 230 W, il offre une grande liberté de mouvement. Un système de filtration HEPA : Il capture efficacement les particules fines pour un environnement plus sain.

: Il capture efficacement les particules fines pour un environnement plus sain. Un ensemble d'accessoires complet : Incluant filtre supplémentaire, rouleau brosse additionnel, station de séchage et de chargement, solution de nettoyage et outil d'entretien.

Le Floor One S9 Scientist est disponible dès maintenant sur le Tineco Amazon Store et la boutique Tineco, au prix conseillé de 799€.

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À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

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