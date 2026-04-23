PARIS, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier des solutions de nettoyage intelligentes, dévoile la série FLOOR ONE i7 Fold, son premier aspirateur-laveur avec un manche pliable à 180°. Une innovation inédite en Europe qui marque une nouvelle étape dans l'évolution de la catégorie.

Une innovation née des retours consommateurs

Tineco lance la série des FLOOR ONE i7 Fold : l’aspirateur laveur ultra fin qui se plie en deux

Depuis sa création, Tineco a structuré et fait progresser la catégorie des aspirateurs-laveurs intelligents, génération après génération : la technologie iLoop pour un nettoyage adaptatif, le format COMBO deux-en-un, la version Stretch avec position à plat 180°, puis la version Steam intégrant la vapeur. Chaque innovation est née d'un besoin concret, identifié directement auprès des utilisateurs.

La série i7 Fold s'inscrit dans cette logique. Développée à partir des retours consommateurs recueillis notamment sur le marché français, elle s'attaque à l'un des irritants les plus fréquemment cités dans les foyers urbains : nettoyer sous les meubles bas, sans se baisser, sans rien déplacer.

Sous un lit, un canapé, un meuble TV : autant de zones difficiles d'accès que l'i7 Fold atteint naturellement, grâce à son manche flexible et sa hauteur à plat de 9,6 cm seulement.

L'agilité au service du confort

Avec ses 3,5 kg, le FLOOR ONE i7 Fold figure parmi les modèles les plus légers de sa catégorie. Sa prise en main est immédiate, son utilisation fluide, sans effort, sans contrainte pour le dos. Derrière cette légèreté se cache une puissance d'aspiration de 22 kPa, pour un nettoyage complet en un seul passage, qu'il s'agisse de saletés sèches ou liquides.

Le partenaire idéal les petits foyers avec animaux

La série i7 Fold intègre la technologie DualBlock anti-emmêlement, conçue pour capturer poils d'animaux et cheveux sans jamais obstruer la brosse. Après chaque utilisation, le système FlashDry à 85 °C nettoie et sèche automatiquement la brosse par action thermique pour un appareil toujours prêt, toujours hygiénique, sans mauvaises odeurs

Les caractéristiques clés de la série FLOOR ONE i7 Fold

Manche pliable à 180° et technologie Lay-Flat : L'appareil s'allonge complètement (9,6 cm de hauteur à plat) pour passer sous tous les meubles bas sans effort.

L'appareil s'allonge complètement (9,6 cm de hauteur à plat) pour passer sous tous les meubles bas sans effort. Légèreté record : Seulement 3,5 kg pour une maniabilité exceptionnelle.

Seulement 3,5 kg pour une maniabilité exceptionnelle. Puissance d'aspiration de 22 kPa : Une aspiration parmi les plus puissantes du secteur pour un nettoyage en un seul passage.

Une aspiration parmi les plus puissantes du secteur pour un nettoyage en un seul passage. Technologie FlashDry à 85°C : Auto-nettoyage et séchage thermique pour une brosse toujours propre et sans odeur.

Auto-nettoyage et séchage thermique pour une brosse toujours propre et sans odeur. Technologie DualBlock : Système anti-emmêlement haute performance pour les cheveux et poils d'animaux.

Système anti-emmêlement haute performance pour les cheveux et poils d'animaux. Autonomie longue durée : Jusqu'à 50 minutes (70 minutes sur le modèle Elite), permettant de nettoyer toute la maison sans recharge.

Une gamme complète pour tous les besoins

La série se décline en trois modèles :

FLOOR ONE S7 Fold Elite

Finition premium noir et or avec double écran, jusqu'à 70 minutes d'autonomie et technologie StreakFree détectant les mouvements avant-arrière pour un séchage sans traces.

Prix conseillé : 599 € disponible en exclusivité chez Boulanger et Darty





Finition premium noir et or avec double écran, jusqu'à 70 minutes d'autonomie et technologie StreakFree détectant les mouvements avant-arrière pour un séchage sans traces. FLOOR ONE i7 Fold Premium

Version blanche avec manche flexible à 180° et 50 minutes d'autonomie

Prix conseillé : 499 € disponible en exclusivité chez Boulanger et Darty





Version blanche avec manche flexible à 180° et 50 minutes d'autonomie FLOOR ONE i7 Fold

Version noir et vert avec manche flexible à 180° et 50 minutes d'autonomie.

Prix conseillé : 499 € disponible sur Amazon et la boutique Tineco

Visuels disponibles ici

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

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