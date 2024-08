Fujitsu Semiconductor Memory Solution annonce le changement de son nom pour devenir RAMXEED LIMITED

YOKOHAMA, Japon, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited a le plaisir d'annoncer que la raison sociale de la société deviendra RAMXEED LIMITED, à compter du 1er janvier 2025. Parallèlement au changement de nom, les adresses électroniques et l'URL du site web de l'entreprise seront mises à jour avant l'introduction du nouveau nom. L'adresse postale et les numéros de téléphone restent inchangés.

Nouveau logo de l'entreprise : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI3fl_PY8hv9Fw.png

Même après le changement de raison sociale, l'entreprise continuera à fournir à ses clients des produits et des services de haute performance et de haute qualité dans le domaine des mémoires à semi-conducteurs FeRAM/ReRAM. En outre, l'entreprise reste déterminée à créer et à fournir une nouvelle valeur et des services optimaux.

Origine du nom de l'entreprise « RAMXEED »

RAMXEED représente une entreprise qui continue à co-créer et à se développer en poursuivant des possibilités infinies basées sur la technologie de la mémoire « RAM ». « XEED » incorpore les notions de « Réussite » et Dépassement », tandis que « X » signifie des possibilités infinies et la co-création. de

À propos du nouveau logo de l'entreprise RAMXEED LIMITED

Logo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI2fl_21s5w60o.png

L'espace entre la lettre « R » et le double « E » souligne les possibilités infinies alors que le « X » noir-magenta représente la façon dont l'entreprise co-crée. Elle a choisi le magenta comme couleur symbole, la couleur la plus pure qui est l'une des couleurs primaires, pour démontrer sa détermination à viser le « niche-haut de gamme » avec le cœur de sa technologie unique. Sa vivacité évoque un « avenir plein de rêves » qui inspire l'excitation et un sentiment d'exaltation.

À propos du slogan de la marque RAMXEED LIMITED

Slogan de la marque : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI1fl_NAKu0lAE.png

L'entreprise a fait de « Notre mémoire, votre avenir » le slogan de sa marque, représentant globalement et directement son OBJECTIF : « Réaliser un avenir plein de rêves grâce à la technologie de la mémoire ». RAMXEED concrétise un « avenir plein de rêves » pour chacun grâce à la technologie de la mémoire qu'elle a développée au fil des ans.

Programme de modification de la raison sociale de l'entreprise

Raison sociale actuelle de l'entreprise : Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited (jusqu'au 31 décembre 2024)

Adresse électronique : [email protected] (disponible jusqu'au 20 septembre 2024)

URL : https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/ (fermeture prévue en 2025)

Nouvelle raison sociale de l'entreprise : RAMXEED LIMITED (à partir du 1er janvier 2025)

Adresse électronique : [email protected] (déjà disponible)

URL : https://ramxeed.com/ (publication prévue en septembre 2024)