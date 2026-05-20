Full-Life Technologies annonce un financement de 150 millions USD pour accélérer la mise en place de plusieurs actifs en phase clinique et capacités de fabrication

SUZHOU, Chine et GEMBLOUX, Belgique, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (« Full-Life », la « société »), une société mondiale de radiothérapie entièrement intégrée, annonce aujourd'hui la finalisation d'un financement de 150 millions USD, comprenant environ 110 millions USD en actions de série D et 40 millions USD en financement par emprunt. Vivo Capital a dirigé le financement, rejoint par le partenaire stratégique de Full-Life, SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., ainsi que par Chengwei Capital, HSG, Junson Capital, Yunion, Plaisance, Sky9 Capital, TSG Capital, et d'autres actionnaires de renom.

Le produit de la série D sera utilisé pour faire progresser les actifs de la société au stade clinique, y compris le [225Ac]-FL-020, potentiellement le meilleur de sa catégorie pour le cancer de la prostate, et le [225Ac]-FL-261, potentiellement le premier de sa catégorie pour de multiples indications de tumeurs solides. D'ici la fin de l'année 2026, Full-Life prévoit d'avoir trois programmes différenciés au stade clinique, tous issus de sa plateforme de découverte UniRDC™. Le produit de la vente facilitera également le lancement de la fabrication de 225Ac conforme aux BPF dans l'usine ultramoderne de la société en Belgique. Le fait de contrôler entièrement l'approvisionnement et la fabrication des isotopes constitue un avantage stratégique majeur pour faire progresser rapidement les produits radiothérapeutiques dans le cadre du développement clinique.

« Full-Life se distingue non seulement par sa vision scientifique, mais aussi par sa capacité à la traduire en étapes cliniques et opérationnelles tangibles à l'échelle mondiale », déclare Hao Dong, directeur général de Vivo Capital. « Nous sommes impressionnés par l'efficacité de leur découverte précoce, par les données solides issues de leur programme principal et par les progrès accélérés de leur usine de fabrication en Belgique. Le fait de diriger ce financement de série D reflète notre conviction que Full-Life est en train de passer du statut de plateforme innovante à celui de société radiopharmaceutique entièrement intégrée, et nous sommes ravis de soutenir sa prochaine phase de création de valeur. »

« Ce financement reflète la valeur significative que nous avons créée et notre évolution au cours des quatre dernières années, passant du statut de constructeur de plateformes à celui d'entreprise de phase clinique », déclare Julie Wu, présidente et directrice financière de Full-Life. « Avec la forte dynamique de notre produit phare et l'avancement rapide de nos produits en développement, ce financement accélérera notre transition vers un stade de développement avancé et garantira que notre installation BPF en Belgique sera pleinement opérationnelle pour soutenir l'approvisionnement commercial mondial en 225Ac. »

Avec la finalisation de ce tour de table, Full-Life a levé près de 350 millions USD de financement depuis sa création en 2021, y compris le financement par actions et le financement par la dette.

À propos de Vivo Capital

Créé en 1996, Vivo Capital est une société d'investissement de premier plan dans le domaine de la santé au niveau mondial. L'entreprise dispose d'une plateforme multi-stratégique couvrant le capital-risque, le capital-investissement et les marchés publics. La société gère plus de sept milliards de dollars dans 16 fonds en USD et en RMB et a investi dans plus de 460 entreprises dans le monde entier. Vivo Capital se concentre exclusivement sur le secteur des soins de santé, y compris la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les services pharmaceutiques, en mettant l'accent sur les marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde. L'entreprise se différencie par sa « stratégie écosystémique », qui s'appuie sur des réseaux sectoriels profonds et des capacités opérationnelles pour fournir un soutien stratégique au-delà du capital. Basé à Palo Alto, en Californie, Vivo Capital possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Hong Kong, Taipei et Singapour, soutenus par une équipe mondiale de plus de 70 collaborateurs.

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies (« Full-Life ») est une société privée de radiothérapie entièrement intégrée et en phase clinique qui exerce ses activités dans le monde entier. Notre mission est de mettre la puissance de la radiothérapie au service des patients atteints de cancer dans le monde entier en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur pour la R&D radiopharmaceutique, y compris la production et la mise sur le marché. En combinant des capacités de fabrication de pointe, des connaissances biologiques et une efficacité clinique, l'entreprise s'efforce de relever les défis fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui en menant des recherches novatrices qui façonneront les traitements de demain. Nous comptons sur une équipe d'entrepreneurs dynamiques et de scientifiques chevronnés qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie et qui témoignent d'un dévouement inébranlable envers les patients du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.full-life.com/