G-ray Switzerland nomme un nouveau directeur général et boucle avec succès une levée de fonds

NEUCHÂTEL, Suisse, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- G-ray Switzerland, start-up de diagnostic d'imagerie médicale et industrielle fondée en 2014, a annoncé la nomination de Luis Pallares en tant que Directeur Général, alors que la société s'engage dans une dynamique de croissance accélérée et complète avec succès une levée de fonds.

M. Pallares va poursuivre les efforts de développement commercial de G-ray suite à l'élaboration par l'entreprise d'une technologie de pointe révolutionnaire brevetée destinée à apporter une vision plus sûre, moins coûteuse et de meilleure qualité au secteur de l'imagerie pour le diagnostic médical et industriel.

Il rejoint G-ray avec une riche expérience dans l'entrepreneuriat et les start-up, après avoir fondé le premier service de streaming espagnol, Addhoc Streaming, le site espagnol de contenu lié à la santé Vivir Mejor, et la principale société de stratégie numérique en Espagne, Nennisiwok.

Plus récemment, la vaste expérience de M. Pallares en matière de développement technologique, d'intelligence artificielle et de publicité numérique l'a conduit à fonder Plyzer Technologies, leader mondial d'une technologie permettant de comparer des prix en combinant l'analyse commerciale et les données économiques grâce à l'intelligence artificielle.

En plus de cette nomination, G-ray annonce également avoir levé CHF 2,6 millions supplémentaires, ce qui lui a permis de clôturer avec succès son tour de financement de série A à CHF 28 millions.

Luis Pallares, Directeur Général de G-ray, a déclaré : « G-ray a déjà démontré qu'elle était un acteur disruptif au sein de l'industrie technologique et je suis ravi d'avoir la possibilité de me joindre à la réalisation de progrès tangibles en apportant des améliorations dans le domaine de l'imagerie pour le diagnostic médical et industriel. »

Yves Claude Aubert, Président de G-ray Switzerland, a confirmé : « Notre technologie a déjà commencé à révolutionner le marché de l'imagerie de détecteur de particules, qui se chiffre à plusieurs milliards, grâce à notre technologie de détection unique en son genre. Compte tenu de l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché traditionnel des détecteurs de rayons X, Luis est la personne idéale pour mener G-ray vers une nouvelle phase de croissance et saisir ces opportunités.

À propos de G-ray Switzerland

Fondée en 2014 à Neuchâtel, G-ray Switzerland SA a déposé un certain nombre de brevets révolutionnaires dans les domaines de l'imagerie radiographique et des nouvelles techniques d'assemblage de semi-conducteurs. La société, qui connaît un essor rapide, a développé des compétences essentielles en matière de détecteurs monolithiques avec des circuits CMOS intégrés à haute résolution. Ces innovations couvrent un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la médecine. www.g-ray.ch

