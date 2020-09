G-ray Switzerland kondigt nieuwe CEO aan, sluit succesvolle financieringsronde af

NEUCHÂTEL, Zwitserland, 31 augustus 2020 /PRNewswire/ -- G-ray Switzerland, het startupbedrijf voor medische beeldvorming en industriële diagnose, opgericht in 2014, heeft de benoeming van Luis Pallares aangekondigd als Chief Executive Officer, terwijl het bedrijf zich opmaakt voor een versnelde groei. Het bedrijf heeft de succesvolle financieringsronde afgerond.

De heer Pallares zal zich richten op het leiden van de transformatie of G-ray's inspanningen voor bedrijfsontwikkeling, in navolging van de ontwikkeling van een baanbrekende en gepatenteerde geavanceerde technologie om veiligere, goedkopere en betere beelden te creëren in beeldvorming voor medische en industriële diagnose.

De heer Pallares beschikt over een schat aan ondernemers- en startup-ervaring, en is de oprichter van Addhoc Streaming, de eerste streamingdienst van Spanje, Vivir Mejor de Spaanstalige site met gezondheidsgerelateerde inhoud, en Nennisiwok, het Spaanse toonaangevende digitale strategiebedrijf.

Als gevolg van de diepgaande ervaring in technologieontwikkeling, kunstmatige intelligentie en digitale reclame, heeft de heer Pallares onlangs Plyzer Technologies opgericht, een wereldleider op het gebied van prijsvergelijkingstechnologie gekoppeld aan bedrijfsanalyses en intelligentie op basis van kunstmatige intelligentie.

De benoeming valt samen met het nieuws dat G-ray 2,6 miljoen CHF heeft opgehaald, waardoor het zijn succesvolle Series A-financieringsronde ter waarde van 28 miljoen CHF kon afsluiten.

Luis Pallares, Chief Executive Officer van G-ray, zei: "G-ray heeft al bewezen een positieve verstorende kracht te zijn binnen de technologische sector en ik geniet van de gelegenheid om tastbare vooruitgang te helpen realiseren door verbeteringen in beeldvorming te creëren voor medische en industriële diagnose."

De heer Yves Claude Aubert, voorzitter van G-ray Switzerland, zei: "Onze technologie is reeds begonnen met het verstoren van de beeldvormingsmarkt voor de detectie van multi-miljarden deeltjes, op basis van onze gepatenteerde en transformatieve unieke detectorarchitectuur. Nu kunstmatige intelligentie gevolgen heeft voor de traditionele markt voor röntgendetectoren, is Luis de perfecte keuze om G-ray te leiden naar een nieuwe groeifase en om deze kansen te benutten.

Over G-ray Switzerland

G-ray Switzerland SA werd in 2014 opgericht in Neuchâtel, en heeft een aantal revolutionaire patenten aangevraagd op het gebied van radiografische beeldvorming en nieuwe technieken voor halfgeleiderassemblage. Het snelgroeiende bedrijf heeft kernvaardigheden ontwikkeld in monolithische detectoren met geïntegreerde CMOS-circuits met een hoge resolutie. Deze innovaties bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder automobiel, ruimtevaart en geneeskunde. www.g-ray.ch

