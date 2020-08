G-ray Switzerland nomina un nuovo CEO e porta a termine con successo una raccolta di fondi

NEUCHÂTEL, Svizzera, 31 agosto 2020 /PRNewswire/ -- G-ray Switzerland, start up di diagnostica per immagini in campo medico e industriale fondata nel 2014, ha annunciato la nomina di Luis Pallares come Chief Executive Officer, mentre la società intraprende un nuovo percorso di crescita accelerata e completa con successo un round di finanziamenti.

Pallares è concentrato sulla trasformazione dell'espansione dell'attività di G-ray in seguito allo sviluppo da parte della società di una tecnologia dirompente, innovativa e brevettata che renderà più sicura, economica e migliore la diagnostica per immagini in campo medico e industriale.

Pallares entra a far parte di G-ray forte della sua esperienza imprenditoriale e nelle start-up, dopo aver fondato Addhoc Streaming, il primo servizio di streaming in Spagna, Vivir Mejor, il sito in spagnolo di contenuti relativi alla salute, e Nennisiwok, la principale società di strategia digitale iberica.

Più recentemente la comprovata esperienza di Pallares nello sviluppo di nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale e nella pubblicità digitale lo ha portato a costituire Plyzer Technologies, leader mondiale nella tecnologia di confronto dei prezzi unita all'analisi dell'attività e alle informazioni economiche grazie all'intelligenza artificiale.

La nomina coincide inoltre con le notizie della raccolta da parte di G-ray di CHF 2,6 milioni, che hanno consentito alla società di portare a termine con successo il round di finanziamenti di Serie A per CHF 28 milioni.

Luis Pallares, Chief Executive Officer di G-ray, ha dichiarato: "G-ray ha già dimostrato di essere una forza positivamente dirompente nel settore tecnologico e apprezzo l'opportunità di poter contribuire a realizzare progressi concreti, apportando miglioramenti alla diagnostica per immagini in campo medico e industriale."

Yves Claude Aubert, Presidente di G-ray Switzerland, ha dichiarato: "La nostra tecnologia ha già iniziato a penetrare i mercati multimiliardari dell'immaginografia basata sulla rilevazione di particelle, grazie alla nostra architettura di rilevamento trasformativa interna unica. Poiché l'intelligenza artificiale ha un impatto sul mercato del rilevamento tramite raggi X tradizionale, Pallares è la persona ideale per accompagnare G-ray in una nuova fase di crescita e cogliere queste opportunità.

Informazioni su G-ray Switzerland

G-ray Switzerland SA, costituita nel 2014 a Neuchâtel, ha presentato una serie di brevetti rivoluzionari nei campi della radiografica e delle nuove tecniche di assemblaggio di semiconduttori. Questa società in rapida espansione ha sviluppato competenze chiave nei rilevatori monolitici con circuiti integrati in tecnologia CMOS ad alta risoluzione. Queste innovazioni coprono un'ampia gamma di settori, incluso l'automotive, il settore aerospaziale e quello medico. www.g-ray.ch

