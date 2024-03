Guide Sensmart a présenté sa gamme de caméras infrarouges au salon Enforce Tac en Allemagne, mettant en avant le potentiel d'innovation de la technologie infrarouge dans divers domaines

NUREMBERG, Allemagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Enforce Tac est le principal salon professionnel en Allemagne dédié aux forces de l'ordre, à la sécurité et aux solutions tactiques. Il est considéré comme le meilleur événement international dans ce domaine, avec une exposition mondiale exceptionnelle en termes d'échelle et de participation. Ce salon est fortement recommandé aux professionnels de la sécurité gouvernementale et militaire, y compris les officiers de police, les gardes-frontières et le personnel des forces armées.

Guide sensmart booth at the Enforce Tac IWA OutdoorClassics

Guide Sensmart a présenté une variété de produits innovants et traditionnels à l'exposition, notamment des monoculaires thermiques à fusion multispectrale, des monoculaires d'imagerie thermique portatifs, des jumelles thermiques portatives, des lunettes de vision diurne et nocturne numériques, des accessoires d'imagerie thermique à clipser et des appareils de thermographie en ligne. Ces produits ont suscité un vif intérêt lors de l'exposition en raison de leur gamme variée de modèles adaptés à différents usages. Les amateurs de tir et les professionnels de la sécurité militaire ont salué la conception des produits et les avancées technologiques, et de nombreux visiteurs ont essayé les produits et ont fait part de leurs commentaires positifs.

Guide Sensmart participera au salon IWA OutdoorClassics du 29 février au 3 mars 2024. La société présentera ses derniers produits et invite cordialement les clients existants et nouveaux à se rendre au stand 4A-511 au centre d'exposition de Nuremberg en Allemagne. L'événement sera une excellente occasion de découvrir de nouveaux équipements de vision nocturne pour l'extérieur.

À propos de Guide sensmart

Guide sensmart fabrique des produits d'imagerie thermique infrarouge et dispose d'un réseau de services de marketing courant 70 pays et régions du monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.guideir.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351081/Guide_sensmart_booth_at_Enforce_Tac.jpg