Guide Sensmart zaprezentował ofertę kamer na podczerwień podczas targów Enforce Tac w Niemczech, pokazując innowacyjny potencjał technologii podczerwieni w wielu aspektach

NORYMBERGA, 1 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Enforce Tac to jeden z najważniejszych targów w Niemczech poświęconych służbom mundurowym, bezpieczeństwu i rozwiązaniom taktycznym. Uważane jest za najlepsze międzynarodowe wydarzenie w tym obszarze, cieszące się wyjątkowym globalnym zasięgiem pod względem skali i uczestnictwa. Targi te są polecane osobom specjalizującym się w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i wojskowości, w tym funkcjonariuszom policji, straży granicznej i sił zbrojnych.

Firma Guide Sensmart pokazała szereg innowacyjnych i tradycyjnych produktów podczas tego wydarzenia, w tym multispektralne monokulary termowizyjne z trybem Fusion, ręczne monokulary termowizyjne, lornetki termowizyjne, cyfrowe lunety noktowizyjne z możliwością stosowania w warunkach dziennych, wyposażenie termowizyjne z montażem typu clip-on i termografię online. Produkty te wzbudziły duże zainteresowanie podczas targów ze względu na szeroki wybór modeli i trybów dostosowanych do różnych potrzeb. Zarówno miłośnicy strzelectwa jak i zawodowi żołnierze chwalili wzornictwo produktów i ich zaawansowanie technologiczne, przy czym wielu odwiedzających zdecydowało się na wypróbowanie produktów, dzieląc się potem pozytywnymi wrażeniami.

Firma Guide Sensmart bierze udział w wystawie IWA Outdoor Classics w dniach od 29 lutego do 3 marca 2024 r. Jej przedstawiciele prezentują tam najnowsze produkty i serdecznie zapraszają osoby, które już znają ofertę firmy oraz tych, którzy jeszcze nie mieli okazji jej poznać do odwiedzenia stoiska 4A-511 w centrum wystawienniczym Nuremberg Exhibition Center w Niemczech. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi urządzeniami noktowizyjnymi.

Guide Sensmart jest producentem układów obrazowania termowizyjnego w podczerwieni z siecią sprzedaży obejmującą 70 krajów i regionów świata. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.guideir.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2351081/Guide_sensmart_booth_at_Enforce_Tac.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2351082/IWA.jpg