Guide Sensmart представляет инфракрасные камеры на выставке Enforce Tac в Германии

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Guide Sensmart

01 Mar, 2024, 16:15 ET

НЮРНБЕРГ, Германия, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Enforce Tac — ведущая торговая выставка в Германии, посвященная сотрудникам правоохранительных органов, безопасности и тактическим решениям. Это считается главным международным событием в этой области с исключительным глобальным воздействием с точки зрения масштаба и участия. Эта выставка настоятельно рекомендуется для правительственных и военных специалистов по безопасности, включая сотрудников полиции, пограничников и военнослужащих.

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Guide sensmart booth at the Enforce Tac
Guide sensmart booth at the Enforce Tac
IWA OutdoorClassics
IWA OutdoorClassics

Компания Guide Sensmart продемонстрировала на выставке различные инновационные и традиционные продукты, в том числе такие, как мультиспектральные тепловизионные монокуляры, ручные тепловизионные монокуляры, ручные тепловизионные бинокли, цифровые прицелы дневного и ночного видения, насадки для тепловидения и онлайн-термография. Эти продукты вызвали значительный интерес на выставке благодаря разнообразию моделей, подходящих для разных целей. Как любители стрельбы, так и специалисты по военной безопасности высоко оценили дизайн продукта и технологические достижения, а многие посетители опробовали продукты и оставили положительные отзывы.

Guide Sensmart принимает участие в выставке IWA OutdoorClassics с 29 февраля по 3 марта 2024 года. Компания демонстрирует новейшие продукты и приглашает как существующих, так и новых знакомых посетить стенд 4A-511 в Выставочном центре Нюрнберга в Германии. Мероприятие предоставит отличную возможность изучить новые наружные приборы ночного видения.

О компании Guide sensmart

Компания Guide sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира. Для получения дополнительной информации посетите https://www.guideir.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2351081/Guide_sensmart_booth_at_Enforce_Tac.jpg 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2351082/IWA.jpg 

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