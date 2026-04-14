Hach lance un nouveau capteur de solides totaux pour des mesures fiables des boues dans les procédés les plus exigeants

DUSSELDORF, Allemagne, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Les exploitants de stations d'épuration rencontrent souvent des difficultés pour assurer une mesure fiable des solides totaux dans des boues sombres, encrassées ou à forte concentration. Hach annonce aujourd'hui l'élargissement de son portefeuille de solutions de mesure des solides totaux avec le capteur TS Hach by Valmet.

Hach

Cette solution basée sur la technologie micro-ondes est conçue pour fournir une mesure stable et continue dans les applications de boues les plus exigeantes, au sein des stations de traitement des eaux usées en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Le capteur TS Hach by Valmet s'appuie sur plusieurs décennies d'expertise en mesure des solides par micro-ondes et en applications liées aux eaux usées, avec des milliers d'installations dans le monde. Soutenu par les équipes régionales Hach – services et spécialistes applicatifs – le capteur offre une surveillance continue et fiable sur une large gamme de types de boues, de faibles à très fortes teneurs en matières sèches, y compris dans des conditions sombres ou fortement encrassées.

Il vient compléter le portefeuille de solutions optiques de Hach, offrant ainsi aux clients une plus grande flexibilité pour sélectionner la méthode de mesure la mieux adaptée à leurs besoins process. Les applications typiques incluent la surveillance des boues primaires, l'épaississement, les boues digérées et le contrôle de l'alimentation des équipements de déshydratation.

Une mesure fiable des solides totaux permet aux stations d'épuration de stabiliser la gestion des boues, de réduire la surconsommation de réactifs chimiques et de maintenir des performances process constantes, en particulier dans des conditions difficiles.

« En intégrant la mesure par micro-ondes à notre portefeuille, nous aidons les exploitants à garantir une mesure fiable des solides dans des conditions de boues complexes, à réduire les besoins de maintenance et à prendre des décisions de pilotage plus sûres », déclare Nicole Puhl, Vice President Product & Strategy chez Hach.

Avec l'intégration de cette technologie de mesure par micro-ondes, Hach poursuit le renforcement de son offre dédiée au traitement des eaux usées afin de répondre aux exigences réglementaires, opérationnelles et d'efficacité en constante évolution des installations européennes.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/4dinqgr

À propos de Hach

Hach est une entreprise mondiale spécialisée dans l'analyse de l'eau et l'innovation. Elle développe des instruments et des réactifs fiables et précis destinés à garantir la qualité de l'eau pour les populations du monde entier. Hach améliore l'analyse de l'eau grâce à des solutions adaptées à de nombreux secteurs, notamment les collectivités, l'agroalimentaire, l'énergie et l'industrie.

Filiale de Veralto, introduite en bourse en octobre 2023, Hach propose un large portefeuille de solutions d'analyse de l'eau et de traitement différenciées, contribuant à la protection de la ressource la plus essentielle au monde.

Pour en savoir plus : www.hach.com

À propos de Valmet

Valmet est un leader technologique mondial au service des industries de procédés. L'entreprise fournit des technologies de pointe, des services ainsi que des solutions d'automatisation et de contrôle des débits critiques pour les opérations industrielles. Valmet s'appuie sur plus de 225 ans d'histoire industrielle et compte environ 18 500 collaborateurs dans le monde.

Valmet propose des solutions avancées pour le traitement des eaux usées, héritées de son expertise historique en technologies de mesure développées à l'origine pour l'industrie des pâtes et papiers. Forte de 20 ans d'expérience dans la mesure des solides en eaux usées, Valmet fournit des données en ligne continues et précises permettant aux exploitants d'optimiser les procédés, de réduire les consommations de produits chimiques et d'énergie, de diminuer les coûts de transport et d'améliorer la durabilité globale des installations.

Pour en savoir plus : www.valmet.com/automation/analyzers-measurements/wastewater/

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