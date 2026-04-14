Hach introduceert nieuwe sensor voor totale vaste stoffen voor betrouwbare slibmetingen in veeleisende slibprocessen

DÜSSELDORF, Duitsland, 14 april 2026 /PRNewswire/ -- Afvalwaterverwerkers ondervinden vaak uitdagingen bij het uitvoeren van consistente en betrouwbare metingen van totale vaste stoffen in donker, vervuild slib of slib met een hoge concentratie.

Hach kondigt vandaag de uitbreiding aan van zijn portfolio voor het meten van totale vaste stoffen met de Hach TS Sensor van Valmet. Deze op microgolven gebaseerde oplossing is ontworpen om stabiele en continue metingen te leveren in veeleisende slibtoepassingen binnen afvalwaterzuiveringsinstallaties in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Luxemburg.

De Hach TS-sensor van Valmet bouwt voort op tientallen jaren ervaring in op microgolven gebaseerde metingen van vaste stoffen en toepassingen binnen de afvalwatersector, met duizenden installaties wereldwijd. De sensor wordt ondersteund door de regionale service- en toepassingsspecialisten van Hach en biedt betrouwbare, continue monitoring van een breed scala aan slibtypes – van lage tot zeer hoge vaststofgehaltes – zelfs onder donkere of sterk vervuilde omstandigheden.

De oplossing vormt een waardevolle aanvulling op Hachs optische portfolio en biedt klanten de flexibiliteit om de meest geschikte meetmethode voor hun procesbehoeften te kiezen. Typische toepassingen zijn onder andere het monitoren van primair slib, indikkingsprocessen, vergist slib en de ontwatering van slibinvoer.

Betrouwbare metingen van totale vaste stoffen helpen afvalwaterinstallaties bij het stabiliseren van slibbehandelingsprocessen, het verminderen van overmatig chemicaliëngebruik en het waarborgen van een consistente procesprestatie – met name onder uitdagende slibomstandigheden.

"Door op microgolven gebaseerde meettechnologie aan ons portfolio toe te voegen, helpen we afvalwaterinstallaties om betrouwbare metingen van vaste stoffen te behouden in complexe slibomstandigheden, onderhoud te verminderen en met meer vertrouwen procesbeslissingen te nemen," aldus Nicole Puhl, Vice President of Product & Strategy bij Hach.

Met de toevoeging van op microgolven gebaseerde metingen blijft Hach zijn afvalwaterportfolio versterken om te voldoen aan veranderende wettelijke, operationele en efficiëntievereisten in Europese zuiveringsinstallaties.

Over Hach

Hach, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van wateranalyse en innovatie, ontwikkelt betrouwbare en nauwkeurige instrumenten en reagentia die de waterkwaliteit voor mensen over de hele wereld helpen waarborgen. Het bedrijf ondersteunt klanten met geavanceerde oplossingen voor uiteenlopende sectoren, waaronder gemeentelijke waterdiensten, voedingsmiddelenindustrie, energie en productie.

Als onderdeel van Veralto – dat in oktober 2023 naar de beurs ging – biedt Hach een breed portfolio van wateranalyse- en gedifferentieerde waterbehandelingsoplossingen, gericht op het beschermen van 's werelds belangrijkste hulpbron: water.

Ga voor meer informatie naar www.hach.com.

Over Valmet

Valmet is een wereldwijde technologieleider in de procesindustrie en levert geavanceerde technologieën, diensten en kritische oplossingen voor automatisering en debietbeheer. Het bedrijf bouwt voort op meer dan 225 jaar industriële ervaring en heeft wereldwijd circa 18.500 professionals in dienst.

Valmet biedt geavanceerde afvalwateroplossingen, gebaseerd op een sterke nalatenschap in meettechnologieën die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor de pulp- en papierindustrie. Met meer dan twintig jaar ervaring in het meten van vaste stoffen in afvalwater levert Valmet continue en nauwkeurige online data, waarmee zuiveringsinstallaties hun processen kunnen optimaliseren, het gebruik van chemicaliën en energie kunnen verminderen, transportkosten kunnen verlagen en hun algehele duurzaamheid kunnen verbeteren.

Ga naar www.valmet.com/automation/analyzers-measurements/wastewater/ voor meer informatie.

