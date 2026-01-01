Haier s'associe au Paris Saint-Germain pour créer des expériences de champion pour les utilisateurs du monde entier

Des stars du Paris Saint-Germain sont au centre d'un spot publicitaire du Nouvel An diffusé sur des écrans emblématiques dans 13 villes du monde

BEIJING, 1er janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'année 2025 touchait à sa fin, Haier, la marque de l'écosystème IdO n°1 au monde, a insufflé l'esprit des champions aux publics du monde entier grâce à son partenariat avec le Paris Saint-Germain (PSG), l'un des clubs de football les plus prestigieux au monde. Le 31 décembre 2025, une publicité télévisée pour le Nouvel An, créée par des joueurs vedettes du PSG, a illuminé des écrans extérieurs emblématiques de 13 grandes villes de France, de Pologne, d'Égypte, d'Arabie saoudite et du Japon, offrant plus que des vœux de fin d'année et reflétant une mentalité de vainqueur partagée ancrée dans l'excellence, le leadership et la connexion mondiale.

L'esprit de champion inspire l'innovation et les expériences des utilisateurs à l'échelle mondiale

La campagne du Nouvel An reflète la poursuite de l'excellence par Haier. D'un fabricant chinois pionnier à une marque d'écosystème d'envergure véritablement mondiale, Haier dessert aujourd'hui plus d'un milliard de foyers dans plus de 200 pays et régions. En 2024, Haier a réalisé un chiffre d'affaires global de 55,9 milliards de dollars et a dominé le marché mondial de la vente au détail de gros appareils électroménagers pendant 16 années consécutives.

Tout comme le PSG repousse sans cesse les limites de la performance, Haier applique le même esprit de champion à la technologie et à l'expérience utilisateur. « Nous sommes ravis d'élever notre stratégie de marketing sportif en nous associant au Paris Saint-Germain. Les grandes équipes gagnent grâce à la précision, au travail d'équipe et à l'amélioration constante. Nos produits sont élaborés de la même manière : conçus autour des personnes, alimentés par la technologie et éprouvés dans leur utilisation quotidienne », a déclaré Haishan Liang, vice-président du conseil d'administration et président du groupe Haier.

Cette vision s'appuie sur la stratégie de localisation « trois en un » de Haier, qui intègre la recherche et développement, la fabrication et le marketing au niveau local afin de créer des solutions adaptées aux modes de vie locaux. Cette approche, associée à un réseau mondial d'innovation, garantit que la technologie Haier répond aux divers besoins des utilisateurs dans le monde entier.

Au Japon, les réfrigérateurs ultraminces de Haier sont conçus pour les maisons urbaines compactes. En Europe, les lave-linge économes en énergie répondent aux attentes et aux normes réglementaires en matière de développement durable. Aux États-Unis, les lave-linge de grande capacité sont conçus pour faciliter la vie des familles.

En Thaïlande, les climatiseurs Haier « UV Cool Voice Series » sont dotés d'une commande vocale alimentée par l'IA en thaï et en anglais, tandis qu'au Moyen-Orient et en Afrique, les solutions de climatisation Haier sont conçues pour fonctionner de manière fiable et efficace dans des conditions climatiques exigeantes.

Vers un avenir écosystémique aux possibilités infinies

Au-delà des caractéristiques et des fonctions, Haier continue d'étendre son écosystème, construisant des écosystèmes ouverts et dynamiques dans les domaines de l'habitat intelligent, de l'internet industriel et des technologies de la santé, guidée par la vision de créer une valeur illimitée avec les utilisateurs et les partenaires.

Grâce à la plateforme internet industrielle COSMOPlat, qui soutient l'innovation manufacturière mondiale, et à l'éco-plateforme Yingkang Life, axée sur la santé et le bien-être, l'influence de Haier en tant que marque d'écosystème continue de croître dans le monde entier.

Guidée par un sens aigu des responsabilités, Haier intègre les principes de durabilité et les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses activités mondiales, soutenant ainsi le développement durable à long terme sur tous les marchés qu'elle dessert.

En outre, Haier continue de renforcer son lien émotionnel avec les utilisateurs du monde entier. Les écrans emblématiques illuminés symbolisent une célébration partagée, enracinée dans des valeurs communes.

Le Global Fans Festival de Haier reste également une plateforme essentielle pour l'engagement et le développement communautaire. Après la conclusion réussie du récent événement en Malaisie, le festival continuera à connecter les utilisateurs à travers des centaines d'événements localisés dans le monde entier, favorisant une interaction plus profonde, des expériences partagées et une communauté mondiale grandissante.

À l'aube de 2026, Haier reste déterminée à offrir des expériences de champion grâce à la technologie, à l'innovation et à des valeurs partagées, accompagnant les utilisateurs du monde entier vers de nouvelles possibilités.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et la transformation numérique, avec pour objectif « Plus de création, plus de possibilités ». Depuis toujours centré sur l'utilisateur, Haier a créé un écosystème structuré autour de trois piliers : l'habitat intelligent, l'industrie de la santé globale et l'industrie de l'économie numérique. L'entreprise a mis en place 10 centres de recherche et développement, 35 parcs industriels et 163 centres de production, pour atteindre un chiffre d'affaires global de 55,9 milliards de dollars en 2024. Haier figure dans le Top 100 des marques les plus valorisées au monde de Kantar BrandZ depuis sept années consécutives. En outre, Haier occupe la première place du classement Euromonitor des grandes marques mondiales d'appareils électroménagers depuis 16 ans. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

