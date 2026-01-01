하이얼, 파리 생제르맹과 손잡고 전 세계 사용자에게 챔피언 경험 선사

파리 생제르맹 스타 군단 출연 신년 TV 광고, 세계 13개 도시 랜드마크 수놓아

베이징 2026년 1월 1일 /PRNewswire/ -- 2025년의 끝자락, 세계적인 사물인터넷(IoT) 생태계 브랜드 하이얼(Haier)이 세계 최고 명문 축구 클럽 중 하나인 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain, PSG)과 파트너십을 맺고 전 세계인에게 챔피언의 정신을 전했다. 지난 2025년 12월 31일, PSG 간판스타들이 출연한 신년 TV 광고가 프랑스, 폴란드, 이집트, 사우디아라비아, 일본 등 세계 13개 주요 도시의 랜드마크 옥외 전광판을 화려하게 장식했다. 이는 단순한 새해 인사를 넘어, 탁월함과 리더십, 글로벌 연대를 지향하는 챔피언 사고방식을 공유한다는 깊은 의미를 담고 있다.

챔피언 정신, 혁신과 글로벌 사용자 경험에 영감 불어넣어

Haier Teams Up with Paris Saint-Germain to Create Champion Experiences for Global Users Speed Speed Paris Saint-Germain Stars Lead New Year TVC Lighting Up Landmark Screens Across 13 Global Cities Paris Saint-Germain Stars Lead New Year TVC Lighting Up Landmark Screens Across 13 Global Cities

이번 신년 캠페인에는 최고를 향한 하이얼의 열망이 고스란히 담겨 있다. 중국의 선도적인 제조사에서 시작해 진정한 글로벌 생태계 브랜드로 도약한 하이얼은 현재 200여개 국가 및 지역의 10억 가구 이상에 서비스를 제공 중이다. 2024년 하이얼은 미화 559억 달러의 글로벌 영업 매출을 달성했으며, 글로벌 대형 가전 소매 시장에서 16년 연속 1위를 지키고 있다.

PSG가 그라운드 위에서 끊임없이 한계를 뛰어넘듯, 하이얼은 기술과 사용자 경험 분야에서 챔피언 정신을 발휘한다. 량하이산(Haishan Liang) 하이얼 그룹(Haier Group) 이사회 부의장 겸 사장은 "파리 생제르맹과의 파트너십으로 스포츠 마케팅 전략을 한 단계 더 끌어올리게 되어 기쁘다"면서 "위대한 팀이 정밀함과 팀워크, 끊임없는 쇄신으로 승리를 거두듯, 하이얼 역시 사람을 중심에 두고 기술로 구현하며 일상에서 그 가치를 입증하는 제품을 만들고 있다"고 강조했다.

이러한 비전의 근간에는 하이얼의 '삼위일체(three-in-one)' 현지화 전략이 있으며, 이는 연구개발(R&D), 제조, 마케팅을 현지에 맞춰 통합함으로써 각 지역 라이프스타일에 최적화된 솔루션을 제공한다는 전략이다. 여기에 글로벌 혁신 네트워크가 더해져 전 세계 사용자의 다채로운 니즈를 충족시키는 기술이 탄생한다.

일본에서는 좁은 도심 주택에 맞춘 초슬림 냉장고가 설계됐다. 유럽에서는 지속 가능성과 엄격한 규제 표준을 충족하는 고효율 세탁기를 선보였다. 미국에서는 가족 중심 문화에 맞춰 대용량 세탁기를 제공한다.

태국에서는 태국어와 영어를 동시에 인식하는 AI 음성 제어 기능 탑재 'UV Cool Voice 시리즈' 에어컨을 출시했고, 중동과 아프리카에서는 혹독한 기후 환경에서도 강력하고 효율적인 성능을 발휘하는 에어컨 솔루션을 공급하고 있다.

무한한 가능성을 향한 생태계의 미래

하이얼은 단순한 제품 기능을 넘어 생태계 확장에 박차를 가하고 있으며, 사용자와 파트너가 함께 무한한 가치를 창출한다는 비전 아래 스마트 리빙, 산업용 인터넷, 헬스 테크 분야에서 개방적이고 역동적인 생태계를 구축해 나가고 있다.

글로벌 제조 혁신을 뒷받침하는 산업용 인터넷 플랫폼 코스모플랫(COSMOPlat)과 건강 및 웰빙 특화 플랫폼 잉캉 라이프(Yingkang Life)를 통해 생태계 브랜드로서의 입지를 전 세계적으로 넓혀가는 중이다.

또한 강한 책임감을 바탕으로 글로벌 경영 전반에 지속가능성과 ESG(환경•사회•지배구조) 원칙을 적용해, 진출한 모든 시장의 장기적이고 지속 가능한 발전을 지원하고 있다.

전 세계 사용자와의 정서적 유대를 강화하기 위해 노력하고 있다. 세계 각지의 랜드마크를 밝힌 이번 스크린 캠페인은 공통의 가치를 바탕으로 기쁨을 나누고자 하는 하이얼의 의지를 상징한다.

하이얼의 글로벌 팬 페스티벌(Global Fans Festival) 역시 소통과 커뮤니티 형성을 위한 핵심 플랫폼이다. 최근 말레이시아 행사를 성공적으로 마쳤으며, 앞으로도 전 세계에서 수백 개의 현지 이벤트를 열어 사용자 간 연결을 도울 예정이며, 이를 통해 더 깊이 소통하고 경험을 나누며 글로벌 커뮤니티를 키워 나갈 계획이다.

2026년을 시작하며 하이얼은 기술과 혁신, 공유 가치를 통해 챔피언 경험을 선사하고, 전 세계 사용자와 함께 새로운 가능성을 향해 나아갈 것을 약속한다.

자세한 내용은 https://www.haier.com/global/ 에서 확인할 수 있다.

하이얼 그룹 소개

1984년 설립된 하이얼 그룹(Haier Group)은 '더 많은 창조, 더 많은 가능성(More Creation, More Possibilities)'이라는 기치 아래 더 나은 삶과 디지털 전환 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 늘 사용자를 최우선으로 생각하며 스마트 리빙, 포괄적 건강 산업, 디지털 경제 산업이라는 3대 축을 구축했다. 전 세계에 10개 R&D 센터, 35개 산업 단지, 163개 제조 센터를 운영 중이며, 2024년 기준 미화 559억 달러의 글로벌 매출을 기록했다. 하이얼은 칸타 브랜드Z(Kantar BrandZ)가 선정한 세계에서 가장 가치 있는 100대 브랜드에 7년 연속 선정되었으며, 유로모니터(Euromonitor) 기준 16년 연속 글로벌 대형 가전 브랜드 1위 자리를 지키고 있다. 8개 상장사를 보유하고 있으며, 자회사인 하이얼 스마트 홈(Haier Smart Home)은 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500) 및 포춘 세계에서 가장 존경받는 기업(Fortune World's Most Admired Companies)에 이름을 올렸다.

SOURCE Haier Group