Hain Celestial dévoile son nouveau centre d'expérience en innovation pour façonner l'avenir des offres Better-For-You

The Hain Celestial Group 21 déc, 2024, 22:35 GMT

Un centre dynamique conçu pour l'idéation pratique, la créativité et l'exploration sensorielle pour les principales marques de Hain de produits alimentaires, de boissons et de soins personnels meilleurs pour la santé HOBOKEN, New Jersey, 21 décembre 2024 /PRNewswire/ -- The Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq : HAIN), entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour la santé, célèbre aujourd'hui l'ouverture officielle de son Centre d'expérience en innovation (CEI) au sein de son siège mondial à Hoboken, dans le New Jersey. En ouvrant une nouvelle ère d'innovation chez Hain, l'approche centrée sur le consommateur et fondée sur les données de l'entreprise contribue à façonner l'avenir du mieux pour vous, car les gens recherchent des marques qui inspirent et soutiennent un mode de vie plus sain.

Le Centre d'expérience de l'innovation est une cuisine vivante de 2 200 pieds carrés, conçue pour être un centre de créativité pratique et d'exploration sensorielle. Il réunira les équipes, les clients et les partenaires de Hain pour qu'ils découvrent, conçoivent et développent des produits meilleurs pour la santé des consommateurs du monde entier. L'espace sera utilisé pour le développement de produits interfonctionnels, les tests d'ingrédients, les examens de qualité, les évaluations de catégories et l'évaluation de la fonctionnalité et de la durabilité de l'emballage des produits des marques d'en-cas, de produits pour bébé/enfants, de boissons, de préparation de repas et de soins personnels de Hain.

« Chez Hain Celestial, notre objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à nos marques meilleures pour la santé. Notre nouveau centre d'expérience en matière d'innovation est l'espace idéal pour que les équipes puissent combiner les idées des consommateurs, les tendances culinaires et sanitaires et les nouveaux ingrédients afin de créer des produits uniques et distinctifs », déclare Arlene Karan, responsable de la réglementation, de la R&D et de la qualité et de l'innovation chez Hain. « Le centre est un investissement dans notre avenir, car il offre un espace moderne où nous pouvons repousser les limites de ce qui est possible dans l'industrie du meilleur pour la santé ».

Le CEI dispose de deux zones distinctes : L'une pour le développement pratique des produits par l'équipe technique et l'autre pour l'immersion des clients et partenaires de Hain dans une expérience sensorielle complète. Conçu et construit avec les équipes mondiales de Hain chargées de la R&D, de la qualité, de la réglementation et de l'innovation, le CEI souligne le leadership de l'entreprise en matière de mieux-être. Hain continuera de s'appuyer sur les laboratoires de R&D de ses usines dans le monde entier pour développer, tester et commercialiser des produits plus complets afin de répondre à la demande des consommateurs.

« Notre investissement dans le CEI est une étape importante dans notre démarche visant à réimaginer notre avenir en matière de mieux-être », déclare Wendy Davidson, présidente et CEO, Hain Celestial. « En début d'année, nous avons remanié notre processus d'innovation afin de renforcer notre pipeline dans nos principales marques et catégories. Ce centre nous permet de transformer des idées audacieuses en produits distinctifs et souligne notre volonté d'être leader dans nos catégories, de défier le statu quo et d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients ».

Karan et son équipe de R&D ont célébré l'ouverture du Centre d'expérience de l'innovation lors d'une cérémonie d'inauguration en présence des dirigeants de Hain. L'événement a présenté six démonstrations de produits axées sur la sensorialité, au cours desquelles les participants ont pu découvrir les dernières innovations des grandes marques Garden Veggie™ Snacks, Earth's Best® aliments pour bébés/enfants, Celestial Seasonings® thé, Natumi® boisson non laitière européenne à base de plantes, Spectrum® huiles pour préparation de repas, ainsi qu'une variété de ses produits de soins personnels tels qu'Avalon Organics®.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est un chef de file de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, Hain se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif, aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés/enfants, de boissons, de préparation de repas ou de soins personnels. Nos marques principales comprennent Garden Veggie Snacks™, chips Terra®, snacks Garden of Eatin'®, confiture Hartley's®, aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, thés Celestial Seasonings®, boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, yaourt Greek Gods®, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, soupes New Covent Garden® et Imagine®, produits sans viande Yves® et Linda McCartney's® (sous licence), et soins personnels Avalon Organics®, entre autres. Pour plus d'informations, visitez hain.com et LinkedIn.

