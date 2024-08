Hain Celestial dynamise sa croissance grâce à la productivité, l'approvisionnement, la gestion des liquidités et l'efficacité opérationnelle

L'entreprise est en passe de réaliser des économies de coûts de plus de 60 millions de dollars au cours de l'exercice 2024

Progression de la stratégie de croissance pluriannuelle Hain Reimagined

HOBOKEN, New Jersey, 21 août, 2024 /PRNewswire/ -- Le Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq : HAIN), l'un des leaders mondiaux de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour vous, a pris des mesures stratégiques pour développer le pilier « Carburant » de sa stratégie commerciale pluriannuelle Hain Reimagined .

Présentés en septembre 2023, Hain Reimagined a exposé des plans complets visant à transformer la société en une entreprise intégrée à l'échelle mondiale afin d'augmenter sa taille et d'offrir une valeur actionnariale à long terme. Un aspect essentiel de la stratégie consiste à dynamiser la croissance, notamment à travers la gestion de la croissance des revenus, la gestion de la trésorerie et l'efficacité opérationnelle pour financer la transformation.

Comme indiqué dans les résultats de Hain pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, les initiatives en matière de croissance, en particulier les programmes d'approvisionnement et de productivité, ont généré des flux de trésorerie d'exploitation pour stimuler l'expansion des marges tout en soutenant les investissements dans les capacités essentielles pour renforcer l'entreprise. L'entreprise est en passe de réaliser plus de 60 millions de dollars d'économies d'ici la fin de l'année fiscale.

Steve Golliher, responsable mondial de la chaîne d'approvisionnement de Hain, explique comment la gestion du fonds de roulement, l'efficacité opérationnelle et les normes de sécurité les plus strictes permettent à l'entreprise de péréniser sa réussite dans ce dernier article publié sur le blogue de l'entreprise The Hain Way.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est un chef de file de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, Hain se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif, aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés/enfants, de boissons, de préparation de repas ou de soins personnels. Nos marques principales comprennent, entre autres, Garden Veggie Snacks™, les chips Terra®, les encas Garden of Eatin'®, la gelée Hartley's®, les aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les thés Celestial Seasonings®, les boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, le yaourt Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® et Imagine® , les produits végétariens Yves® et Linda McCartney's® (sous licence) et les produits de soins personnels Avalon Organics® . Pour plus d'informations, consultez www.hain.com et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques ou les incertitudes se concrétisent ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, nos résultats peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les termes « croire », « s'attendre à », « anticiper », « pouvoir », « devoir », « planifier », « avoir l'intention », « potentiel », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et autres expressions similaires ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, nos convictions ou nos attentes concernant nos performances, nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, nos initiatives stratégiques et notre stratégie d'entreprise.

Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles sont décrits dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans les autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter les résultats réels ou les changements d'hypothèses ou de circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.

