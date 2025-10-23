HAUSSE DES COÛTS : LES PME FRANÇAISES MISENT SUR L'INNOVATION POUR RESTER COMPETITIVES

À l'occasion de son événement CoCreate Europe, Alibaba.com dévoile une étude soulignant le rôle clé de l'innovation produit dans la croissance des PME françaises



PARIS, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Selon une étude menée par Alibaba.com, plateforme leader dans le domaine du commerce électronique interentreprises (B2B), les PME françaises entendent renforcer leurs investissements dans l'innovation produit au cours des 12 prochains mois. Réalisée auprès de 1 000 entreprises, l'enquête révèle que près d'une PME sur deux (44 %) prévoit d'augmenter ses dépenses en innovation et en Recherche & Développement, malgré un contexte économique incertain et la hausse des coûts.

90% des PME considèrent l'innovation produit comme un levier essentiel de croissance et de succès. Ainsi, la création et le développement de nouvelles offres se confirment comme un pilier de leur compétitivité. Parmi les entreprises qui comptent renforcer leurs efforts dans ce domaine, 39 % souhaitent mieux répondre aux besoins de leurs clients, 31 % visent à se différencier de la concurrence et 27 % à améliorer la qualité de leurs produits existants.

Si les PME françaises font preuve d'un fort esprit d'innovation et d'une volonté de se différencier, elles doivent cependant composer avec plusieurs obstacles. Près de la moitié d'entre elle (48 %) estime que le coût de l'innovation ou son financement est trop élevé. Or, elles sont 45 % à identifier les coûts élevés comme un frein à l'approvisionnement. Ces difficultés s'inscrivent dans un contexte macroéconomique complexe : 32 % des TPE-PME jugent leur trésorerie « difficile », selon le Baromètre PME/TPE Rexecode-Bpifrance d'avril 2025, ce qui reflète une demande incertaine et fragilise les perspectives de croissance et d'investissement.

Le manque de ressources internes constitue également un frein à l'innovation produit. 35 % des PME déclarent avoir du mal à suivre le rythme des évolutions du marché, 28 % ne disposent pas des ressources nécessaires et 21 % estiment manquer d'expertise ou de connaissances spécialisées. Pour surmonter ces limites, les PME se tournent vers les outils d'IA, jugés fiables : 68 % des entreprises françaises interrogées se sentent en confiance pour utiliser l'IA dans le cadre de l'innovation produit.

À l'occasion de CoCreate Europe, organisé pour la première fois à Londres le 14 novembre, Alibaba.com réunit PME, entrepreneurs, fabricants et investisseurs pour une journée dédiée à l'innovation produit et au développement commercial des entreprises. L'événement proposera aussi des discussions sur les potentialités ouvertes par l'utilisation de l'IA en termes de croissance et d'optimisation des chaînes d'approvisionnement. L'événement accueillera également « CoCreate Pitch », le plus grand concours mondial sur l'innovation produit : 30 PME finalistes présenteront leurs innovations à un jury de personnalités influentes pour tenter de remporter des prix d'une valeur totale de 400 000 dollars, dont 200 000[1] dollars pour le grand vainqueur.

Kuo Zhang, président d'Alibaba.com, déclare : « Pour les PME françaises, l'innovation produit est la clé de la croissance. Malgré la pression sur les coûts et les ressources, elles continuent d'avancer et cherchent des solutions pour lever les obstacles. CoCreate Europe va réunir entrepreneurs, PME et fabricants pour leur fournir des conseils concrets pour 2026 : trouver plus rapidement des fournisseurs, lancer des projets pilotes à moindre risque et tirer parti de l'IA pour accélérer la conception et mieux connecter l'offre et la demande. Londres, cœur créatif de l'Europe, est l'endroit idéal pour apprendre, tester et construire ensemble. »

CoCreate Europe présentera les outils d'Alibaba.com pour simplifier l'approvisionnement et stimuler la croissance des PME, notamment AI Mode et Accio, qui automatisent le processus et mettent en relation les acheteurs avec plus de 200 000 fournisseurs vérifiés et 200 millions de produits. Le programme Trade Assurance sera également mis en avant pour renforcer la confiance et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, permettant ainsi aux PME de gagner du temps et de se concentrer sur le développement de leur activité.

CoCreate Europe se tiendra le 14 novembre 2025 à l'InterContinental London at the O2.

Les billets sont disponibles à l'achat sur https://www.alibabacocreate.com/

Méthodologie de l'étude

L'étude a été menée par Censuswide auprès d'un échantillon de 3 500 décideurs de PME (âgés de 30 ans et plus) en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les données ont été collectées entre le 13 octobre 2025 et le 20 octobre 2025. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society (MRS) et suit le code de conduite de la MRS et les principes de l'ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

À propos d'Alibaba.com

Lancé en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le commerce électronique interentreprises (B2B) mondial qui dessert des acheteurs et des fournisseurs dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils qui les aident à atteindre une audience mondiale pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne rapidement et efficacement. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

[1] Le montant total du prix CoCreate Pitch comprend 50 % de prix non dilutifs et 50 % de crédits et d'assistance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5579135/Logo.jpg