Healthcare Holding Schweiz acquiert PlusORTHO Prothetik

Healthcare Holding Schweiz AG, l'un des principaux prestataires de services et distributeurs de technologies médicales en Suisse, élargit son portefeuille avec l'acquisition de PlusORTHO Prothetik GmbH, dont le siège est à Oftringen. Healthcare Holding Schweiz est gérée par Winterberg Advisory GmbH et KKA Partners.

BAAR, Suisse, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG a finalisé avec succès l'acquisition de PlusORTHO Prothetik GmbH, basée à Oftringen. PlusORTHO est un spécialiste des implants orthopédiques de la main, du pied et du genou, ainsi que des systèmes de fixation. Le portefeuille comprend également les instruments chirurgicaux et les instruments d'implantation correspondants – conçus pour soutenir des résultats cliniques optimaux pour les patients. Depuis plus d'une décennie, l'entreprise est un partenaire de confiance des hôpitaux et des chirurgiens dans toute la Suisse, reconnue pour son accompagnement pratique au bloc opératoire et la fiabilité de son service clinique. Dans ce domaine, l'entreprise représente en exclusivité en Suisse de nombreux fabricants internationaux innovants.

Successful closing: Fabian Kroeher, Andreas Keller, Manfred Menzi, Robin Grand and Moritz Kornherr

Fabio Fagagnini, CEO de Healthcare Holding Schweiz, commente : « Peu de temps après la première acquisition de notre nouvelle plateforme Orthopedic Solutions, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau distributeur dans ce segment au sein de notre groupe. Nous identifions d'importantes synergies dont bénéficieront tant nos clients que nos partenaires fournisseurs : grâce à un portefeuille de produits élargi, des délais de livraison plus courts et un service client renforcé, nous ambitionnons de nous établir comme le principal fournisseur intégré de solutions orthopédiques en Suisse. »

Andreas Keller, fondateur et directeur général de PlusORTHO, ajoute : « PlusORTHO et Healthcare Holding Schweiz constituent une adéquation stratégique idéale. La collaboration au sein de la plateforme Orthopedics avec les autres entreprises a déjà débuté – de manière très ciblée, dans un esprit de partenariat fort et avec une grande dynamique. Nous pourrons communiquer sur de premiers succès communs dans un avenir proche. À titre personnel, je me réjouis vivement que la transaction ait pu être réalisée de manière si rapide et fluide, et je continuerai à soutenir la plateforme Orthopedics pour une durée indéterminée afin de contribuer activement et durablement à son développement réussi. »

À propos de Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG est une plateforme de type Buy, Build & Technologize et un acteur de premier plan dans le domaine des technologies médicales, des produits de santé et des services médicaux en Suisse. Basée à Baar, la société poursuit une stratégie de croissance ambitieuse via des acquisitions – souvent dans le cadre de successions d'entreprise – des partenariats stratégiques et une croissance organique. Les sociétés du groupe Healthcare Holding Schweiz s'engagent à respecter les normes les plus élevées en matière d'innovation et de satisfaction client. Le groupe mise résolument sur l'intégration de technologies pour rendre les processus métier plus sûrs et plus efficaces. En tant que leader du marché, il fixe de nouveaux standards dans le secteur et offre à ses collaborateurs des perspectives de développement attractives. L'ensemble de l'équipe dirigeante est actionnaire de Healthcare Holding Schweiz, incarnant ainsi un véritable esprit entrepreneurial collectif. Depuis 2023, le groupe est dirigé par Fabio Fagagnini en qualité de CEO.

À propos de KKA Partners

Fondée en 2018 et basée à Berlin, KKA Partners est une société d'investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne (Mittelstand) en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ses fondateurs sont actifs depuis plus de 20 ans dans l'univers du Mittelstand et accompagnent les entreprises en étroite collaboration avec leurs équipes de direction. KKA mise sur une approche propriétaire baptisée Technology Enabled Transformation, conçue pour rendre les entreprises durablement plus compétitives.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et de Winterberg Group AG

Winterberg Group AG, basée à Zoug, agit comme family office indépendant pour ses fondateurs. Le groupe investit principalement dans des PME situées dans l'espace germanophone, tout en examinant de manière sélective des opportunités dans les start-ups et l'immobilier. Winterberg Advisory GmbH est un General Partner et gestionnaire de fonds, agréé par l'autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin). Winterberg Advisory a lancé plusieurs fonds de private equity et détient, via ses fonds Winterberg Investment VIII et Winterberg Investment IX, des participations dans Healthcare Holding Schweiz AG. Les deux associés et directeurs exécutifs, Fabian Kröher et Florian Brickenstein, assurent la gouvernance stratégique de Healthcare Holding Schweiz AG à travers leur mandat au sein du conseil d'administration.

Pour toute demande de presse, veuillez contacter : [email protected]

Note à l'intention des rédactions : Merci de mentionner « Healthcare Holding Schweiz AG » lors de toute citation ou référence à cette communication.

Pour plus d'informations sur Medddbase International AG : www.medddbase.com

Pour plus d'informations sur Healthcare Holding Schweiz AG : www.healthcare-holding.ch, www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.dentalaxess.ch, www.effectum-chrep.com, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.ftcdental.ch, www.inomedicalsolutions.ch, www.quniquegroup.com, www.kundenservicemanagement.ch, www.sevikamedical.com, www.medddbase.com

Pour en savoir plus sur KKA Partners: www.kkapartners.com, Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG: www.winterberg.group.

Ce communiqué de presse est rédigé et diffusé par Winterberg Advisory GmbH au nom de Healthcare Holding Schweiz AG.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2871504/Healthcare_Holding_Schweiz.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2855325/Healthcare_Holding_Schweiz_AG_Logo.jpg