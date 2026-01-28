Healthcare Holding Schweiz erwirbt PlusORTHO Prothetik

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von PlusORTHO Prothetik GmbH mit Sitz in Oftringen. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

BAAR, Schweiz, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat die PlusORTHO Prothetik GmbH mit Sitz in Oftringen erfolgreich erworben. PlusORTHO ist ein Spezialist für orthopädische Hand-, Fuss- und Knieimplantate, sowie Fixationssysteme. Das Portfolio umfasst zudem die dazugehörigen chirurgischen Instrumente und Implantationsinstrumente – zur Unterstützung optimaler Patientenergebnisse. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Unternehmen ein vertrauenswürdiger Partner für Krankenhäuser und Chirurgen in der ganzen Schweiz und bekannt für seine praxisnahe Unterstützung im OP und seinen zuverlässigen klinischen Service. Die Firma vertritt in diesem Bereich viele innovative globale Hersteller exklusiv in der Schweiz.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz erklärt hierzu: „Kurz nach der ersten Akquisition unserer neuen Plattform Orthopedic Solutions konnten wir erfreulicherweise einen weiteren Distributor in diesem Bereich für unsere Gruppe gewinnen. Wir sehen grosse Synergien, von denen die Kunden und Lieferanten profitieren werden: Mit einem grösseren Produktportfolio, kürzeren Lieferzeiten und besserem Kundenservice werden wir uns als führender Gesamtanbieter in der Orthopädie in der Schweiz etablieren."

Andreas Keller, Gründer und Geschäftsführer der PlusORTHO, fügt hinzu: „Die PlusOrtho und die Healthcare Holding Schweiz passen perfekt zueinander. Die Zusammenarbeit in der Plattform Orthopedics mit den weiteren Unternehmen ist bereits angelaufen – sehr fokussiert, sehr partnerschaftlich und mit viel Energie. Erste gemeinsame Erfolge werden wir schon in Kürze kommunizieren. Persönlich freue ich mich sehr, dass die Transaktion so schnell und reibungslos umgesetzt werden konnte, und werde die Plattform Orthopedics auch künftig unbefristet unterstützen, um die erfolgreiche Weiterentwicklung nachhaltig mitzutragen."

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Weitere Informationen über die PlusORTHO Prothetik GmbH finden Sie unter www.plusortho.ch

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch, www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.dentalaxess.ch, www.effectum-chrep.com, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.ftcdental.ch, www.inomedicalsolutions.ch, www.quniquegroup.com, www.kundenservicemanagement.ch, www.sevikamedical.com, www.medddbase.com

Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group.

Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt.

