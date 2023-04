Hinojosa renforce sa projection internationale avec un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros en 2022

VALENCE, Espagne, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- La société Hinojosa Packaging Group a conclu 2022 avec un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, soit 27 % de plus qu'en 2021. L'entreprise a maintenu une croissance constante ces dernières années, malgré une situation mondiale complexe, marquée par des records historiques des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que par des difficultés d'approvisionnement qui ont affecté l'ensemble de la chaîne de valeur.

Fábrica em Xátiva

L'optimisation de tous les processus de l'entreprise et une gestion efficace ont été essentielles pour faire face à cet environnement exigeant.

L'objectif de Hinojosa est d'accompagner ses clients dans leur processus de croissance et de répondre à leurs besoins, d'emballages durables. À cel s'ajoute son expansion internationale : en 2022, l'entreprise s'est consolidée au Portugal et en France, après l'achat et l'intégration d'Allard Emballages.

L'engagement permanent du groupe en faveur de l'innovation a également été déterminant : l'entreprise a lancé de nouveaux produits qui viennent élargir sa gamme déjà très vaste, notamment Foodservice, une nouvelle gamme d'emballages à base de papier 100 % recyclable.

À cet égard, l'entreprise a reçu plusieurs prix, dont le prix Liderpack 2022 pour la conception d'un conteneur de type « bag-in-box » pour l'industrie.

En outre, Hinojosa s'engage en faveur de l'innovation axée sur la transformation numérique et la compétitivité, renforcée par des programmes et de méthodologies de développement des talents. FP Dual (formation professionnelle) se distingue comme un projet pionnier de formation destiné à l'industrie graphique.

Décarbonisation et économie circulaire

Pour Hinojosa, la durabilité est un investissement stratégique à long terme. Malgré l' augmentation des ventes, l'entreprise a réduit son empreinte carbone de 12 % l'an dernier. Comme démonstration de son engagement au service de l'économie circulaire, le groupe a atteint un taux de récupération des déchets de plus de 93 %.

En 2022, Hinojosa a adhéré au Pacte mondial des Nations unies et s'est vu décerner une certification pour le modèle de gestion basé sur les objectifs de développement durable (SDG) développés par AENOR, ainsi que la médaille d'or EcoVadis pour ses progrès continus dans le domaine de la durabilité.

Plus de 75 ans d'innovation et de création de valeur

Hinojosa a célébré son 75e anniversaire en 2022. La société a également présenté sa nouvelle proposition de valeur avec pour slogan « Adding value to what's inside » (ajouter de la valeur à ce qui se trouve à l'intérieur). Cette proposition sert de référence à l'entreprise pour relever les défis de l'avenir, avec la ferme volonté de continuer à croître aux côtés de ses clients, en élargissant sa gamme de produits durables et en pénétrant de nouveaux marchés.

À propos du Hinojosa Packaging Group

Hinojosa est l'une des principales entreprises de conception et de fabrication de solutions d'emballage durables. Avec plus de 75 ans d'expérience en la matière, son modèle est basé sur les principes de l'économie circulaire.

En raison de l'innovation constante, de l'orientation client et de la poursuite de l'excellence, le groupe a connu une croissance continue qui s'est considérablement accélérée ces dernières années, grâce à son engagement en faveur de l'internationalisation. Elle compte actuellement 2 500 employés et 19 usines de production en Espagne, au Portugal et en France, combinant la force d'un groupe mondial avec une présence locale.

L'engagement et le travail de l'entreprise consistent à générer un impact positif partout où elle opère, en contribuant au bien commun. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer les meilleurs emballages, il s'agit de prendre soin du monde qui l'entoure.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2044501/2303_Hinojosa_Planta_Xativa.jpg

