Huawei lance des points d'accès AirEngine Wi-Fi 7 tous scénarios pour améliorer l'expérience réseau des clients des secteurs de l'éducation, de la santé, de la vente au détail et de l'industrie manufacturière

PARIS, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Au Huawei Connect 2023 à Paris aujourd'hui, Huawei a lancé sa solution WLAN tous-scénarios, qui promeut continuellement l'application de la norme technologique Wi-Fi7 sur le marché des entreprises et améliore continuellement l'expérience réseau des clients dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé, de la vente au détail et de l'industrie manufacturière.

Yang Chaobin, membre du conseil d'administration et président de ICT Products & Solutions de Huawei, a déclaré : « Les premiers points d'accès Wi-Fi 7 pour entreprises de l'industrie prennent en charge 120 canaux simultanés de vidéo HD et offrent une bande passante omniprésente de 10 Gb/s. Les points d'accès AirEngine Wi-Fi 7 tous scénarios de Huawei se distinguent par un ultra-haut débit sur chaque terminal et sur les points d'accès. De plus, les points d'accès AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei s'appuient sur de nombreuses technologies innovantes — telles que l'antenne intelligente à zoom dynamique, la coordination de la réutilisation spatiale entre plusieurs points d'accès et l'itinérance de l'IA — pour offrir une bande passante sans fil allant jusqu'à 10 Gb/s et permettre une planification multimédia intelligente. De cette façon, un seul point d'accès AirEngine Wi-Fi 7 prend en charge jusqu'à 120 utilisateurs simultanés à haute densité sur les lieux de travail, qui ne font pas l'objet d'une limitation de débit ou d'un encombrement de la bande passante de la part des services de téléchargement. Toutes ces fonctionnalités font du AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei un choix idéal pour les scénarios de bureau à haute densité.

Huawei a de solides antécédents dans le domaine du Wi-Fi d'entreprise et est un contributeur majeur du Wi-Fi 4 au Wi-Fi 7. Sur les marchés européens des entreprises, les produits Huawei AirEngine sont largement utilisés dans l'éducation, la santé, la vente au détail, la fabrication et d'autres secteurs. Huawei s'est toujours concentré sur l'expérience, les exigences et les problèmes des clients pour développer des réseaux Wi-Fi de haute qualité pour les entreprises, et a accumulé les récompenses.

Récemment, Huawei a remporté le prix du « Meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise 2023 » aux Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023 pour la qualité de sa solution réseau éprouvée AirEngine Wi-Fi 7. Il s'agit de la toute première récompense pour le Wi-Fi 7, ce qui témoigne de l'importance de la reconnaissance des points d'accès Wi-Fi 7 de Huawei AirEngine par les utilisateurs des entreprises du monde entier. 2023 est la première année à voir l'utilisation commerciale des points d'accès Wi-Fi 7, marquant le début de la mise en œuvre de cette nouvelle norme Wi-Fi au service des personnes dans leur vie et leur travail quotidiens. Ce prix témoigne de la reconnaissance générale des idées novatrices, des applications éprouvées sur le terrain et du leadership des produits de la série AirEngine Wi-Fi de la marque Huawei.

En outre, suivant la tendance de l'évolution du Wi-Fi, Huawei a déjà préparé la prochaine tendance : L'évolution vers le multi-GE campus.

Alors que le Wi-Fi 7 offre davantage de bande passante, les réseaux de campus doivent pouvoir supporter ce trafic, ce qui explique que l'évolution imminente des campus vers le multi-GE. La transition des commutateurs d'accès 1 Ge vers l'accès 2,5 Ge est motivée par deux raisons principales : le 2,5 Ge peut supporter le trafic Wi-Fi 7 et tous les types d'appareils utilisant le 2,5 Ge, le 1 Ge, le 100 Mb et le 10 Mb. En outre, cela permet également aux clients de conserver leur câblage actuel lorsqu'ils ne peuvent pas le remplacer immédiatement, offrant ainsi une transition en douceur vers le Wi-Fi 7.

À l'avenir, Huawei continuera de s'intéresser aux réseaux Wi-Fi d'entreprise et de travailler avec des entreprises internationales pour explorer des cas d'utilisation Wi-Fi plus innovants dans les lieux de travail, la production et la fabrication, l'éducation, la santé et d'autres secteurs. L'entreprise continuera à exploiter l'énorme potentiel des réseaux Wi-Fi et d'autres innovations pour stimuler la transformation numérique des industries.

