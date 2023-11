A Huawei dá a conhecer pontos de acesso AirEngine Wi-Fi 7 para todos os cenários para atualizar a experiência de rede dos clientes nos setores da educação, saúde, venda a retalho e fabrico

PARIS, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na Huawei Connect 2023, realizada hoje em Paris, a Huawei lançou a sua Solução WLAN para todos os cenários, que promove continuamente a aplicação da tecnologia Wi-Fi 7 padrão no mercado empresarial e atualiza continuamente a experiência de rede dos clientes nos setores da educação, saúde, venda a retalho e fabrico.

Yang Chaobin, membro do Conselho de Administração da Huawei e President of ICT Products and Solutions, afirmou: ''Os primeiros pontos de acesso (PAs) comerciais de Wi-Fi 7 do setor suportam 120 canais concorrentes de vídeo HD e fornecem largura de banda omnipresente de 10 gigabits por segundo (Gbps).'' Os PAs AirEngine Wi-Fi 7 para todos os cenários da Huawei destacam-se pelo tráfego de PA e por uma taxa de terminal único ultraelevados. Além disso, os PAs AirEngine Wi-Fi 7 da Huawei recorrem a muitas tecnologias inovadoras — tais como a antena inteligente de zoom dinâmico, a coordenação multi-AP Coordinated Spatial Reuse (CoSR) e o roaming de IA – para oferecer uma largura de banda sem fios de até 10 Gbps e permitir uma programação multimédia inteligente. Desta forma, um único PA AirEngine Wi-Fi 7 suporta até 120 utilizadores simultâneos em locais de trabalho de elevada densidade, os quais ficam livres de limitações de preços ou contenção de largura de banda por parte dos serviços de transferências. Todas estas características tornam o AirEngine Wi-Fi 7 da Huawei numa escolha ideal para ambientes de escritórios de elevada densidade.

A Huawei tem um histórico sólido no setor do Wi-Fi empresarial e é um importante interveniente desde a versão Wi-Fi 4 à versão Wi-Fi 7. Nos mercados empresariais europeus, os produtos AirEngine da Huawei são amplamente utilizados na educação, na saúde, na venda a retalho, na produção e noutros setores. A Huawei tem-se focado sempre na experiência, nos requisitos e nos pontos problemáticos dos clientes para criar redes Wi-Fi de elevada qualidade para empresas e tem estado a acumular distinções.

Recentemente, a Huawei ganhou o prémio "Best Enterprise Wi-Fi Network 2023" (Melhor empresa de redes de Wi-Fi) nos prémios do setor da Wireless Broadband Alliance (WBA) de 2023 pela sua solução comprovada de rede Wi-Fi de elevada qualidade, AirEngine Wi-Fi 7. Este é o primeiríssimo prémio para o Wi-Fi 7, refletindo a forma significativa como os PAs AirEngine Wi-Fi 7 da Huawei têm sido reconhecidos pelos utilizadores empresariais globais. 2023 é o primeiro ano a testemunhar a utilização comercial dos PAs de Wi-Fi 7, assinalando a primeira vez em que esta norma mais recente de Wi-Fi começou verdadeiramente a servir as pessoas tanto na vida profissional como pessoal. A distinção significa o reconhecimento abrangente de ideias inovadoras, aplicações comprovadas e liderança dos produtos da série AirEngine Wi-Fi da Huawei.

Além disso, seguindo a tendência de evolução do Wi-Fi, a Huawei já preparou a nova tendência: evolução multi-Ge do campus.

À medida que o Wi-Fi 7 proporciona mais largura de banda, as redes dos campus têm de suportar este tráfego, motivo pelo qual uma evolução multi-Ge do campus estará próxima. Com a transição do acesso 1Ge para o acesso 2.5Ge, esta opção é impulsionada por dois motivos principais. O 2.5Ge consegue aguentar o tráfego do Wi-Fi 7 e pode suportar todos os tipos de dispositivos que utilizem 2.5Ge, 1Ge, 100Mb e 10Mb. De salientar que isto também permite aos clientes manterem os cabos atuais, nos casos em que não os consigam substituir de imediato, oferecendo uma transição mais tranquila para o Wi-Fi 7.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a aprofundar as redes de Wi-Fi empresariais e a trabalhar com empresas globais para explorar casos de utilização de Wi-Fi mais inovadores em locais de trabalho empresariais, na produção e no fabrico, na educação, na saúde e em outros setores. A empresa pretende ainda libertar o enorme potencial das redes Wi-Fi e outras inovações para impulsionar a transformação digital das indústrias.

