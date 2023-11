Huawei présente de nouveaux produits de stockage pour promouvoir la vision « le tout-flash pour tous les scénarios »

PARIS, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Huawei Connect 2023 à Paris, Yang Chaobin, directeur du conseil d'administration et président de ICT Products & Solutions chez Huawei, a dévoilé deux nouveaux produits de stockage tout-flash, OceanStor Pacific 9920 et OceanStor Dorado 2100, afin de promouvoir la vision du secteur, à savoir All Flash for All Scenarios (tout flash pour tous les scénarios). Ces produits ont été conçus pour aider les clients à construire des centres de données plus efficaces et plus fiables.

Yang Chaobin, Director of the Board and President of ICT Products & Solutions at Huawei, Huawei Connect, Paris 2023

« Les services de données omniprésents nécessitent des solutions de stockage de données plus performantes, plus fiables et plus économes en énergie. La bande passante des produits de stockage flash est 28 fois supérieure à celle des disques durs (HDD), mais les produits de stockage flash consomment 33 % d'énergie en moins que les disques durs de même capacité. Les produits de stockage flash ont été largement acclamés par les entreprises pour leurs performances et leur fiabilité plus élevées, et leur consommation d'énergie plus faible », selon M. Yang.

Pour réaliser le concept « tout flash pour tous les scénarios » et construire des centres de données performants, fiables et respectueux de l'environnement, Huawei a lancé un portefeuille de stockage « tout flash » pour les principales phases de production des centres de données, afin de gérer les quantités croissantes de données non structurées en masse et de permettre aux clients d'améliorer l'efficacité de la production et de la prise de décision. En outre, les petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées à des défis tels qu'une proportion élevée de données non structurées, une lecture/écriture lente et un partage/isolement difficile entre plusieurs locataires. Le stockage NAS tout-flash professionnel personnalisé pour les PME devient un nouveau moyen de libérer la valeur des données.

Michael Qiu, président du département Global Data Center Marketing & Solution Sales de Huawei Enterprise BG, a présenté les deux nouveaux produits :

L'OceanStor Pacific 9920, un système de stockage évolutif basé sur des disques SSD, est à la pointe de l'architecture évolutive tout-flash grâce à ses performances élevées, ses disques SSD de grande capacité et ses algorithmes efficaces de réduction des données. Il dispose de la densité de capacité la plus élevée de l'industrie et offre une capacité de disque unique de 30,72 To et une capacité de 2 U-space allant jusqu'à 768 To. Le produit prend en charge une bande passante à nœud unique allant jusqu'à 20 Go/s et une IOPS de 800 000. Les algorithmes efficaces de réduction des données réduisent la consommation d'énergie à 1,04 W par To, ce qui contribue à la construction de centres de données écologiques.

Le système de stockage tout-flash OceanStor Dorado 2100 offre la première architecture NAS active-active (A-A) de l'industrie pour les PME, qui se caractérise par sa facilité d'utilisation, sa fiabilité et son efficacité. Il peut être déployé en scannant un code et prend en charge l'O&M mobile à distance. Il permet une livraison jusqu'à 90 % plus rapide que les solutions traditionnelles, pour un coût total de possession jusqu'à 30 % inférieur à celui de nos concurrents. La seule architecture NAS A-A de l'industrie offre une fiabilité à quatre couches de 99,9999 % et s'accompagne d'une continuité des activités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La conception tout-flash de bout en bout et les algorithmes innovants d'agencement des données améliorent les performances d'un facteur 20 par rapport aux produits flash hybrides actuellement sur le marché.

Les nouveaux produits de stockage tout-flash Huawei OceanStor sont conçus pour construire des centres de données tout-flash écologiques, économes en énergie, efficaces et fiables pour différents scénarios de services d'entreprise et pour davantage de clients en Europe. Ils représentent une étape importante sur la voie de la réalisation de la vision « tout-flash pour tous les scénarios ».

Contact : Rafal Kwiatkowski, 0048 539-531-140, rafal.kwiatkowski@huawei.com