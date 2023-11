Huawei lanceert AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario AP's om de netwerkervaring van klanten in het onderwijs, de gezondheidszorg, de detailhandel en de maakindustrie te verbeteren

PARIJS, 20 november 2023 /PRNewswire/ -- Op Huawei Connect 2023 in Parijs heeft Huawei vandaag zijn All-Scenario WLAN-oplossing gelanceerd, die continu de toepassing van de Wi-Fi 7-standaardtechnologie op de zakelijke markt bevordert alsook continu de netwerkervaring van klanten in het onderwijs, de gezondheidszorg, de detailhandel en maakindustrie verbetert.

Yang Chaobin, bestuurslid van Huawei en President van ICT Products and Solutions zei: ''De eerste commerciële Wi-Fi 7 AP's in de sector ondersteunen 120 gelijktijdige kanalen van HD-video en bieden een alomtegenwoordige bandbreedte van 10 Gbps''. Huawei AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario AP's vallen op door de ultrahoge single-terminal-snelheid en AP-doorvoer. Bovendien maken Huawei AirEngine Wi-Fi 7 AP's gebruik van vele innovatieve technologieën – zoals een slimme antenne met dynamische zoom, Coordinated Spatial Reuse (CoSR) multi-AP-coördinatie en AI-roaming – om draadloze bandbreedte tot 10 Gbps te bieden en intelligente multimediaplanning mogelijk te maken. Op deze manier ondersteunt één enkele AirEngine Wi-Fi 7 AP tot 120 gelijktijdige gebruikers met hoge dichtheid op werkplekken, die vrij zijn van snelheidsbeperkingen of bandbreedteconflicten van downloadservices. Al deze eigenschappen maken Huawei AirEngine Wi-Fi 7 een ideale keuze voor kantoorscenario's met hoge dichtheid.

Huawei heeft een sterke staat van dienst op het gebied van wifi voor bedrijven en levert een belangrijke bijdrage aan Wi-Fi 4 tot en met Wi-Fi 7. Op de Europese bedrijfsmarkten worden Huawei AirEngine-producten veel gebruikt in het onderwijs, de gezondheidszorg, de detailhandel, de maakindustrie en andere sectoren. Huawei richt zich steeds op de ervaring, vereisten en pijnpunten van klanten bij het bouwen van hoogwaardige wifinetwerken voor bedrijven en sleept de ene prijs na de andere in de wacht.

Huawei heeft de "Best Enterprise Wi-Fi Network 2023"-award gewonnen tijdens de Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023 voor zijn in de praktijk bewezen hoogwaardige AirEngine Wi-Fi 7-netwerkoplossing. Dit is de allereerste onderscheiding voor Wi-Fi 7 en weerspiegelt hoe belangrijk Huawei AirEngine Wi-Fi 7 AP's worden erkend door zakelijke gebruikers wereldwijd. 2023 is het eerste jaar waarin we getuige zijn van het commerciële gebruik van Wi-Fi 7 AP's en markeert de eerste keer dat deze nieuwste wifistandaard mensen echt gaat dienen in zowel het dagelijkse werk als in het leven. De onderscheiding betekent de brede erkenning van innovatieve ideeën, in de praktijk bewezen toepassingen en leiderschap van Huawei's AirEngine Wi-Fi-serieproducten.

Bovendien heeft Huawei, in navolging van de trend van de wifi-evolutie, al de volgende trend voorbereid: Multi-Ge-campusevolutie.

Aangezien Wi-Fi 7 meer bandbreedte levert, moeten campusnetwerken dit verkeer mogelijk kunnen maken. Daarom is er een multi-Ge-campusevolutie op komst. Met de transitie van 1Ge-toegangsschakelaars naar 2.5Ge-toegang wordt deze keuze ingegeven door twee belangrijke redenen: 2.5Ge kan Wi-Fi 7-verkeer mogelijk maken en ondersteunt alle soorten apparaten die 2.5Ge, 1Ge, 100Mb en 10Mb gebruiken. Belangrijk is dat klanten hierdoor ook hun huidige bekabeling kunnen behouden waar ze deze niet onmiddellijk kunnen vervangen, waardoor de overgang naar Wi-Fi 7 zo soepel mogelijk verloopt.

Met het oog op de toekomst zal Huawei zich blijven verdiepen in wifinetwerken voor bedrijven en samenwerken met internationale ondernemingen om meer innovatieve wifigebruiksscenario's te verkennen op zakelijke werkplekken, productie en fabricage, onderwijs, gezondheidszorg en andere sectoren. Het bedrijf zal het enorme potentieel van wifinetwerken en andere innovaties verder benutten om de digitale transformatie van sectoren te stimuleren.

