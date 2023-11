Huawei onthult nieuwe storageproducten om All Flash voor alle scenario's te promoten

PARIJS, 21 november 2023 /PRNewswire/ -- Op Huawei Connect 2023 in Parijs onthulde Yang Chaobin, Directeur van de raad van bestuur en President of ICT Products & Solutions bij Huawei, twee nieuwe all-flashopslagproducten, de OceanStor Pacific 9920 en de OceanStor Dorado 2100, om de branchevisie van All Flash voor alle scenario's te promoten. De producten zijn ontworpen om klanten te helpen efficiëntere en betrouwbaardere datacenters te bouwen.

Yang Chaobin, Director of the Board and President of ICT Products & Solutions at Huawei, Huawei Connect, Paris 2023

"Alomtegenwoordige datadiensten vereisen beter presterende, betrouwbaardere en energie-efficiëntere oplossingen voor dataopslag. De bandbreedte van flash-opslagproducten is 28 keer die van harde schijven (HDD's), maar flash-opslagproducten verbruiken 33% minder stroom dan HDD's met een vergelijkbare capaciteit. Flash-opslagproducten hebben algemeen lof gekregen van bedrijven wegens hun hogere prestaties en betrouwbaarheid, evenals lager energieverbruik", aldus de heer Yang.

Om All Flash voor all scenario's te verwezenlijken en hoogwaardige, betrouwbare en milieuvriendelijke datacenters te bouwen, heeft Huawei een all-flash opschaalbaar opslagportfolio gelanceerd voor de kernproductiefasen van datacenters om de toenemende hoeveelheden van ongestructureerde gegevens te beheren, zodat klanten de productie- en besluitvormingsefficiëntie kunnen verbeteren. Bovendien worden midden- en kleinbedrijven (mkb's) geconfronteerd met uitdagingen zoals een groot aandeel aan ongestructureerde gegevens, traag lezen/schrijven en moeizaam delen/isoleren door meerdere tenants. Professionele all-flash NAS-opslag die is aangepast voor mkb's wordt een nieuwe manier om datawaarde te ontketenen.

Michael Qiu, President of Global Data Center Marketing & Solution Sales Dept bij Huawei Enterprise BG, introduceerde de twee nieuwe producten:

de OceanStor Pacific 9920, een op SSD-gebaseerd opschaalbaar opslagsysteem, leidt de all-flash opschaalbare architectuur met hoge prestaties, SSD's met grote capaciteit en efficiënte algoritmen voor gegevensreductie. Het beschikt over de hoogste capaciteitsdichtheid in de branche en levert een capaciteit op één schijf van 30,72 TB en een 2 U-ruimtecapaciteit van maximaal 768 TB. Het product levert een single-node bandbreedte van maximaal 20 GB/s en een IOPS van 800.000. De efficiënte algoritmen voor gegevensreductie verminderen het energieverbruik tot 1,04 W per TB, wat helpt bij het bouwen van groene datacenters.

Het OceanStor Dorado 2100 all-flash opslagsysteem biedt de eerste actief-actieve (AA) NAS-architectuur voor mkb's in de branche, met gebruiksgemak, solide betrouwbaarheid en uitgebreide efficiëntie. Het kan worden ingezet door een code te scannen en ondersteunt mobiele O&M op afstand. Hij biedt een tot 90% snellere levering dan traditionele oplossingen tegen een totale eigendomsprijs die tot 30% lager is dan die van onze collega-leveranciers. De enige AA NAS-architectuur in de branche levert een vierlaagse betrouwbaarheid van 99,9999% en wordt geleverd met 24/7 bedrijfscontinuïteit. Het end-to-end all-flash-ontwerp en de innovatieve algoritmen voor data-indeling verbeteren de prestaties met een factor van 20 vergeleken met de hybride flash-producten die momenteel op de markt zijn.

De nieuwe Huawei OceanStor all-flash-opslagproducten zijn ontworpen om groene, energiebesparende, efficiënte en betrouwbare all-flash-datacenters te bouwen voor verschillende bedrijfsservicescenario's en meer klanten in Europa. Ze vertegenwoordigen een belangrijke mijlpaal op onze reis naar het verwezenlijken van de visie van All Flash voor alle scenario's.

Contact: Rafal Kwiatkowski, 0048 539-531-140, rafal.kwiatkowski@huawei.com