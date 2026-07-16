Hub One choisit PSX de Ribbon pour unifier le trafic voix de ses applications

Une solution qui accompagne l'évolution des services voix et s'inscrit dans sa stratégie réseau à long terme

PLANO, Texas, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq : RBBN), leader mondial des technologies de communication en temps réel et des solutions de réseaux IP optiques, annonce aujourd'hui que Hub One, l'un des principaux opérateurs et intégrateurs français qui connecte, digitalise et protège les entreprises et organisations publiques, a sélectionné le moteur de politiques et de routage PSX de Ribbon comme plateforme centrale pour la gestion de son trafic voix. Cette annonce illustre la dynamique de Ribbon dans le déploiement de solutions différenciantes et logicielles pour les opérateurs et les entreprises à l'échelle mondiale.

« La solution de Ribbon nous permet de transformer la manière dont les entreprises et les infrastructures critiques se connectent et innovent au quotidien », a déclaré Khalid OUDASSI, directeur adjoint infrastructure chez Hub One. « PSX se distingue par sa capacité à interconnecter de façon transparente les différents composants de notre environnement de communication, notamment les communications unifiées, la 4G/5G privée, les centres de contact et les trunk SIP. Elle nous offre un avantage concurrentiel en nous permettant de proposer une expérience fluide à nos clients lors de la migration de leurs services de communication vers Hub One. »

Moteur centralisé de politiques et de routage d'appels, le PSX de Ribbon permet aux opérateurs d'attribuer des priorités, de gérer le contrôle d'admission et de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées telles que le routage au moindre coût (LCR), le routage basé sur la qualité de service (QoS), le routage des numéros gratuits ainsi que la traduction de numéros. Il intègre également des fonctionnalités de validation d'appels pour lutter contre l'usurpation (spoofing) et les appels frauduleux automatisés, tandis que son architecture distribuée garantit une forte résilience et réduit les coûts liés à la gestion et à la synchronisation des politiques de routage à grande échelle.

« Ce déploiement marque une étape significative dans le développement de notre partenariat avec Hub One », a déclaré Christian Erbe, Directeur des ventes EMEA chez Ribbon. « Notre solution apporte un niveau avancé de contrôle des politiques, de résilience et de scalabilité, nécessaire aux environnements voix complexes et à grande échelle dans lesquels Hub One excelle. »

À propos de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq : RBBN) fournit des solutions sécurisées de communications cloud ainsi que des solutions de mise en réseau IP et optique aux opérateurs, aux entreprises et aux secteurs d'infrastructures critiques dans le monde entier. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à moderniser leurs réseaux afin d'améliorer leur compétitivité et leurs performances dans un environnement toujours connecté et fortement consommateur de données. Notre portefeuille complet de solutions logicielles de communication et de réseaux IP optiques offre une valeur et une innovation supérieures grâce à des architectures cloud natives, à l'automatisation, à des outils d'analyse et à des technologies de sécurité avancées. Nous accordons également une attention particulière à nos engagements en matière ESG (Environnement, Social et Gouvernance), notamment via la publication annuelle d'un rapport de durabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : rbbn.com

À propos d'Hub One

Hub One est l'opérateur de technologies digitales pour les entreprises et les organisations publiques. Acteur de référence de la transformation numérique dans des environnements exigeants, Hub One s'appuie sur trois expertises complémentaires : les télécommunications, avec l'exploitation du plus grand réseau privé 4G/5G professionnel de France, la traçabilité, et la cybersécurité via sa filiale SysDream.

Hub One conçoit, déploie et opère des solutions fiables et sécurisées, avec une maîtrise de bout en bout, depuis les réseaux et infrastructures jusqu'aux applications et services métiers.

Présente sur l'ensemble du territoire avec plus de 10 agences régionales, l'entreprise compte plus de 600 collaborateurs au service de plus de 5 000 clients. Hub One est une société du Groupe ADP, filiale à 100 % d'Aéroports de Paris SA.

Pour en savoir plus : https://www.hubone.fr/

Informations importantes concernant les déclarations prospectives

Les informations contenues dans ce communiqué incluent des déclarations prospectives concernant des événements futurs comportant des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations autres que les faits historiques, y compris celles relatives aux bénéfices attendus de l'utilisation des produits de Ribbon Communications, sont des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux anticipés. Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes liés à l'activité de Ribbon, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » des rapports annuels ou trimestriels déposés auprès de la SEC. Ribbon Communications décline toute obligation de mise à jour de ces déclarations prospectives.

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