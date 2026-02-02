Hyundai Mobis a décroché plus de 9 milliards de dollars de commandes auprès de constructeurs automobiles mondiaux l'an dernier

- Des commandes s'élevant à 9,17 milliards de dollars, dépassant de 23 % l'objectif fixé pour les composants de base (7,45 milliards de dollars) malgré le creux qu'ont représenté les véhicules électriques

- Un portefeuille diversifié de produits avancés, comprenant les assemblages de systèmes de batteries et des composants électroniques de nouvelle génération, a porté les résultats

- La clientèle s'est élargie, passant de constructeurs automobiles majeurs d'Amérique du Nord et d'Europe aux marchés émergents tels que la Chine et l'Inde

- Les commandes à l'étranger s'accélèrent grâce aux technologies de pointe, avec un objectif de 11,84 milliards de dollars de composants de base (8,97 milliards de dollars) et de modules pour l'année en cours

SÉOUL, Corée du Sud, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a annoncé avoir obtenu 9,17 milliards de dollars de commandes de la part de constructeurs automobiles mondiaux l'année dernière, à l'exception de Hyundai Motor et de Kia. Ce chiffre dépasse de 23 % l'objectif initial de 7,45 milliards de dollars.

Ces résultats sont le fruit d'une combinaison de nouvelles commandes à grande échelle de composants pour l'électrification, d'une offre accrue de composants électroniques à haute valeur ajoutée et d'une pénétration proactive du marché dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, a déclaré l'entreprise le 2.

Ce résultat est d'autant plus remarquable que de nombreux constructeurs automobiles mondiaux ont revu leurs plans de lancement de nouveaux véhicules dans le contexte de la crise actuelle des véhicules électriques. Ces résultats reflètent l'investissement soutenu de Hyundai Mobis dans la recherche et le développement au cours des dernières années pour renforcer son leadership dans les technologies de pointe, ce qui se traduit maintenant par des commandes tangibles à l'étranger de la part de clients mondiaux.

Pour cette année, Hyundai Mobis s'est fixé un objectif ambitieux de commandes globales d'environ 11,84 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 30 % par rapport à l'année dernière. Cet objectif reflète la poursuite des commandes de composants de base à un niveau similaire à celui de l'année dernière, ainsi que la prise en compte des commandes de modules à grande échelle, soutenues par des stratégies de vente spécifiques à chaque région et une collaboration étroite avec les principaux clients.

Les commandes importantes de composants et de modules d'électrification en Amérique du Nord et en Europe stimulent la forte performance

L'année dernière, Hyundai Mobis a obtenu des commandes de deux grands clients mondiaux en Amérique du Nord et en Europe pour la fourniture de composants clés d'électrification tels que les assemblages de systèmes de batteries et les modules de châssis. Conformément aux pratiques contractuelles, aux exigences de confidentialité et aux changements potentiels avant la production de masse, l'entreprise n'a pas divulgué les noms des clients ni les montants détaillés des contrats. Toutefois, il est entendu que ces commandes représentent une part importante du volume total des commandes de l'année dernière.

Hyundai Mobis s'attend à ce que ses commandes de modules et d'électrification se traduisent par des partenariat bénéfiques à long terme. Les composants à grande échelle, tels que les assemblages des systèmes de batteries et les modules de châssis, nécessitent des investissements conjoints dans les installations de production et les systèmes logistiques, ce qui se traduit souvent par des contrats de fourniture d'une durée de 10 à 20 ans ou plus. En fait, Hyundai Mobis entretient un partenariat étroit avec Chrysler (aujourd'hui Stellantis) depuis plus de 20 ans, depuis qu'elle a commencé à fournir des modules de châssis à l'entreprise en 2005.

Un large portefeuille de composants électroniques se traduit par des commandes

Hyundai Mobis a également enregistré de bons résultats en matière de commandes de composants électroniques, un secteur d'activité à forte valeur ajoutée. Elle a obtenu des commandes de produits d'interface homme-machine (IHM) avancés de la part d'un autre grand client nord-américain et a accepté d'étendre la fourniture de systèmes sonores à une marque axée sur les berlines.

*IHM : les systèmes d'affichage qui fournissent diverses informations relatives à la conduite par le biais de la communication entre les humains et les machines (véhicules).

L'IHM de nouvelle génération obtenue grâce à cette commande est un composant électronique phare que Hyundai Mobis cultive en tant que leader du marché mondial, se distinguant de ses concurrents grâce à ses technologies avancées. L'entreprise est actuellement en pourparlers avec d'autres clients internationaux en vue d'augmenter les commandes.

Les systèmes audio sont une autre catégorie de produits dans laquelle Hyundai Mobis a renforcé sa présence parmi les marques haut de gamme. Tandis que les constructeurs automobiles étrangers ont traditionnellement privilégié les systèmes sonores développés au niveau national, Hyundai Mobis a réussi à surmonter cette préférence grâce à sa compétitivité technologique.

Parallèlement, Hyundai Mobis a diversifié sa clientèle pour les composants essentiels tels que les systèmes de freinage, de direction et de sécurité sur les marchés émergents, notamment en Chine et en Inde. En Inde, la stratégie consistant à fournir des composants sur mesure aux marques locales s'est avérée efficace, leur part de marché continuant à augmenter. En Chine également, Hyundai Mobis a obtenu de nouvelles commandes de la part de marques locales de véhicules électriques en tirant parti de sa compétitivité en matière d'approvisionnement.

Jae-mok Cho, responsable des ventes mondiales chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Alors que l'incertitude de l'environnement commercial extérieur devrait persister cette année, nous prévoyons d'intensifier nos efforts d'acquisition de commandes et de dépasser les performances de l'année dernière en tirant parti de notre compétitivité principale dans les domaines de l'électrification et des composants électroniques ».

