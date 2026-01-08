Hyundai Mobis établit un cadre de collaboration stratégique avec Boston Dynamics !

Annoncé au CES 2026, l'accord porte sur la fourniture d'actionneurs pour le robot humanoïde de nouvelle génération Atlas de Boston Dynamics

Hyundai Mobis obtient son premier client dans le domaine de la robotique, marquant ainsi son entrée sur le marché mondial des composants pour robots

L'entreprise entend renforcer son rôle dans l'écosystème de la robotique en tirant parti de sa vaste expérience en conception et production en série de composants automobiles

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a annoncé avoir établi une collaboration stratégique avec Boston Dynamics, un leader mondial de la robotique, lors du CES 2026 à Las Vegas.

L'entreprise a déclaré le 7 qu'elle fournira des actionneurs pour Atlas, le robot humanoïde de prochaine génération de Boston Dynamics. Dans le cadre de son nouvel investissement de 26 milliards USD, Hyundai Motor Group (HMG) prévoit de construire et de déployer des dizaines de milliers de robots au cours des prochaines années, et la collaboration avec Hyundai Mobis contribuera à accélérer les plans de production de masse de Boston Dynamics et de HMG pour Atlas.

Grâce à cet accord, Hyundai Mobis obtient son premier client officiel dans le secteur de la robotique, marquant ainsi une étape importante dans son entrée sur le marché mondial des composants de robots.

Au cours des dernières années, Hyundai Mobis s'est progressivement développée au-delà de l'industrie automobile et a remodelé son portefeuille d'activités pour y inclure des domaines à forte valeur ajoutée tels que la robotique. Cette transformation s'inscrit dans la stratégie à moyen et long terme de l'entreprise, qui vise à répondre de manière proactive à l'évolution rapide de l'écosystème de la mobilité et à établir une base commerciale durable.

Hyundai Mobis s'appuie sur son expertise en matière de développement de composants automobiles et de fabrication à grande échelle pour pénétrer le marché des actionneurs de robots, un domaine qui correspond étroitement à ses compétences de base. Les actionneurs, qui convertissent les signaux de commande en mouvements physiques, constituent un sous-système essentiel pour les robots humanoïdes et représentent plus de 60 % de leur coût matériel.

La coopération stratégique entre Hyundai Mobis et Boston Dynamics, ainsi que l'accord sur la fourniture d'actionneurs, devraient profiter aux deux entreprises. Boston Dynamics aurait fortement apprécié l'expertise en ingénierie de Hyundai Mobis, ses systèmes d'évaluation basés sur la fiabilité et ses capacités de production de masse aux normes internationales.

Pour Hyundai Mobis, l'obtention de Boston Dynamics, un leader mondial de la robotique, en tant que premier client sur le terrain, constitue un partenaire stable sur le long terme. L'entreprise prévoit d'utiliser cette dynamique pour mettre en place un système de fabrication d'actionneurs à grande échelle et renforcer ses capacités de conception de composants robotiques à haute performance.

Se Uk Oh, vice-président et chef du Robotics Business Innovation Group chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Notre participation au développement d'actionneurs pour le robot humanoïde de nouvelle génération Atlas de Boston Dynamics constitue une étape importante dans le renforcement de l'écosystème mondial des composants robotiques. Hyundai Mobis s'appuiera sur cette relation pour accélérer les progrès en matière de développement, de fabrication et d'assurance qualité ».

Zack Jackowski, directeur général d'Atlas chez Boston Dynamics, a déclaré : « Les actionneurs jouent un rôle essentiel pour permettre aux robots humanoïdes d'effectuer des mouvements physiques. En travaillant avec Hyundai Mobis, une entreprise qui possède une expertise reconnue dans le secteur automobile mondial, nous espérons mettre en place une chaîne d'approvisionnement en composants très fiable et accélérer le rythme de développement des actionneurs. Cette collaboration nous permet d'accéder aux structures de coûts bien établies et au potentiel d'échelle de l'industrie automobile ».

Cette collaboration devrait aider les deux entreprises à se tailler une place de leader dans l'industrie émergente des composants robotiques. Le marché des composants de robots ne comptant actuellement aucun acteur mondial dominant, la mise en place d'un système d'approvisionnement à grande échelle fiable et compétitif en termes de coûts pourrait permettre aux deux entreprises de réaliser rapidement des économies d'échelle.

En août de l'année dernière, Hyundai Motor Group a annoncé son intention de construire une usine de robots capable de produire 30 000 unités par an et de faire du site un centre de production robotique pour la région nord-américaine. Avec une demande croissante attendue pour les divers composants nécessaires à la fabrication des robots, Hyundai Mobis devrait jouer un rôle de plus en plus important dans l'écosystème de la robotique.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des équipementiers automobiles, la société a son siège social à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis dispose d'une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les UCE et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web à l'adresse suivante : http://www.mobis.com.

