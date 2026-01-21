Hyundai Mobis intègre la technologie télématique sans fil 5G pour les véhicules autonomes et définis par logiciel

- Hyundai Mobis a développé une solution télématique (MTCU) de communication sans fil 5G, établissant ainsi son leadership sur le marché mondial de la connectivité

- Le marché actuel de la télématique basé sur la 4G évolue avec la technologie 5G, permettant des services de cartographie de haute précision et le contrôle à distance

- Les solutions 5G sont également essentielles pour la transformation des véhicules définis par logiciel et l'entreprise veut terminer le développement des produits au cours du premier semestre de cette année

SÉOUL, Corée du Sud, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a annoncé aujourd'hui le développement d'une solution télématique intégrée dans l'antenne basée sur la communication sans fil 5G (MTCU) afin de renforcer son activité d'électronique automobile dans le secteur de la mobilité. Le MTCU (Multi-function Telematics Control Unit) est une solution télématique basée sur la communication 5G. La télématique est une technologie de conduite pratique qui intègre les technologies de l'information et de la communication dans les véhicules afin de fournir des fonctions telles que le guidage routier, la détection des accidents et des vols et la commande à distance.

Alors que la génération des communications mobiles passe de la 4G à la 5G, la concurrence dans le secteur de la mobilité s'intensifie, en particulier autour du développement de produits télématiques multifonctionnels et à spécifications élevées. À l'heure actuelle, la plupart des fonctions télématiques des véhicules dans le monde dépendent de la communication mobile 4G. Hyundai Mobis est également en train de produire en masse et de fournir des produits télématiques basés sur la 4G.

« Pour obtenir une commercialisation rapide dans le secteur des services de voiture connectée de nouvelle génération, nous allons achever le développement du produit d'ici le premier semestre de cette année et prendre le leadership sur le marché mondial », a déclaré Jung Soo-Kyung, vice-président exécutif et chef de l'unité d'affaires de l'électronique automobile chez Hyundai Mobis.

La technologie télématique de nouvelle génération basée sur la 5G développée par Hyundai Mobis est une technologie sophistiquée que les constructeurs automobiles mondiaux préparent pour une de production de masse afin d'améliorer les services de voiture connectée. La technologie télématique basée sur la 5G permet d'offrir de nouveaux services tels que des services cartographiques de haute précision, le contrôle à distance pour la conduite autonome et la diffusion en continu en ultra-haute définition.

Actuellement, les communications basées sur la 4G ne permettent que des services tels que les mises à jour sans fil, les services car-to-home (connexion des véhicules aux maisons intelligentes) et la diffusion de contenu d'infodivertissement. Cette solution de contrôle basée sur la 5G est également considérée comme une capacité technologique essentielle requise pour répondre à la transition vers les véhicules définis par logiciel (SDV).

En particulier, la solution développée par Hyundai Mobis élimine le besoin d'antennes externes saillantes, en intégrant la fonctionnalité de l'antenne dans le contrôleur. Cette conception offre l'avantage d'une apparence plus élégante du véhicule. Hyundai Mobis prévoit d'améliorer sa compétitivité afin d'obtenir des commandes sur le marché mondial en combinant ses capacités existantes en matière de développement de systèmes télématiques pour véhicules et son expérience de la production de masse avec les technologies de communication.

Pour maîtriser rapidement cette technologie de pointe, Hyundai Mobis collabore avec divers spécialistes des modems de communication mobile (dispositifs de transmission/réception de données et de conversion de signaux), dont la société coréenne AM.

Hyundai Mobis a présenté le nouveau produit au CES 2026 qui s'est déroulé aux États-Unis ce mois-ci, le promouvant auprès de clients internationaux afin d'augmenter les commandes.

