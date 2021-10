Hyundai Mobis a présenté son système de direction pliable et dépliable

Le système de direction pliable de Hyundai Mobis dispose d'un volant qui peut avancer et reculer jusqu'à 25 cm. Le développement de la technologie a pris environ deux ans pour être réalisé car il s'agit d'une technologie entièrement nouvelle qui n'a jamais été commercialisée à l'échelle mondiale auparavant et dont la société dépose actuellement des brevets partout dans le monde.

Pour développer ce système, Hyundai Mobis a conçu de nouvelles pièces essentielles d'un système de direction, notamment une colonne et un dispositif de contrôle de la force de réaction, et a appliqué un mécanisme de rail coulissant, assurant la durabilité et la fiabilité du système.

Le système a permis de mettre en œuvre différents types de conceptions, notamment un type de rangement où le volant peut être rétracté dans le tableau de bord, ainsi que le volant pliable. Cela signifie qu'un siège conducteur innovant, que nous ne pourrions voir que dans les futurs concept-cars à l'occasion d'un salon de l'automobile, se retrouvera bientôt sur les routes.

Le nouveau système de direction pliable est également parfaitement compatible avec le système de direction Steer by Wire (SBW) que l'entreprise avait développé auparavant. Le système SBW contrôle la direction avec des signaux électriques en connectant le volant à un dispositif conçu pour transmettre la force de direction générée par le volant aux roues.

Le système SBW permet de fournir des performances de direction optimales sur les différents types de route et limite au maximum les vibrations au volant provenant d'une bande rugueuse ou d'un dos d'âne permettant ainsi au conducteur de conduire de manière confortable et stable.

En outre, la conception redondante de certaines pièces électroniques principales, telles que les capteurs et l'unité de commande électronique du système, garantit que le véhicule est capable de maintenir une direction normale en cas d'urgence.

Hyundai Mobis prévoit de répondre activement au marché des voitures autonomes et au futur marché de la mobilité, notamment les véhicules spécialement conçus (PBV), en améliorant encore sa compétitivité avec de nombreuses technologies futures, telles que le système de direction pliable. Il prévoit également de promouvoir le système de direction pliable en tant qu'élément majeur de l'exportation.

« Hyundai Mobis va au-delà de la simple réinterprétation des technologies existantes et développe plutôt des technologies de pièces qui s'appliquent aux voitures du futur de manière totalement nouvelle », explique Jang-don Choi, directeur général, Châssis/Safety BU, Hyundai Mobis. « Nous continuerons à développer des innovations tournées vers l'avenir basées sur notre savoir-faire en matière de technologies fondamentales. »

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le septième fournisseur automobile mondial, affichant un chiffre d'affaires annuel de près de $30 milliards de dollars. L'entreprise a été fondée en 1977 et son siège social est situé à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis a pour objectif de devenir un partenaire technologique à long terme pour les véhicules et les personnes. L'entreprise dispose d'une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les unités de commande électronique et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également de nombreux composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes dans le monde. Outre son siège de recherche et développement en Corée, Mobis dispose de 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

