Hyundai Mobis adopte l'open source pour le développement de logiciels de mobilité… et accélère l'établissement d'une plateforme standard mondiale !

Participation au plus grand projet open source automobile au monde afin de développer une plateforme logicielle SDV et de standardiser les technologies fondamentales

Première application d'une approche de développement open source dans laquelle de nouvelles technologies logicielles sont rendues publiques afin d'encourager les développeurs du monde entier à les améliorer et les faire évoluer

La transition du matériel vers le logiciel commence à porter ses fruits… Renforcement de la valeur ajoutée et de la crédibilité externe en tant que développeur de plateformes standards mondiales

SÉOUL, Corée du Sud, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) accélère le développement de logiciels de mobilité grâce à l'adoption d'une approche open source. En rendant publiques des technologies développées en interne, l'entreprise vise à permettre à davantage de développeurs de créer de la valeur ajoutée à partir des logiciels de Hyundai Mobis et, à terme, de les établir comme standard de l'industrie.

À cette fin, Hyundai Mobis a annoncé le 28 mai avoir rejoint le SDV Working Group de la Eclipse Foundation, la plus grande organisation mondiale à but non lucratif dédiée au développement open source, et participera activement au projet S-Core pour le développement d'une plateforme logicielle SDV.

Le projet S-Core est une initiative mondiale lancée principalement par des entreprises européennes fin 2024 afin de standardiser des technologies fondamentales telles que les plateformes logicielles et les middleware. Il s'agit du premier projet de développement de plateforme logicielle basé sur l'open source répondant à la norme ASIL-B, standard de sécurité fonctionnelle de l'industrie automobile.

Actuellement, un total de 13 entreprises participent au projet et priorisent la mise en œuvre des technologies clés requises pour les SDV, les technologies fondamentales standardisées étant essentielles pour accélérer le développement d'applications telles que la conduite autonome. Sous un objectif commun, les entreprises participantes travaillent également à éviter les investissements redondants tout en améliorant la stabilité des systèmes.

La caractéristique la plus distinctive du projet S-Core est l'application d'une approche de développement open source, auparavant principalement utilisée dans l'industrie informatique, au secteur de la mobilité. Les entreprises participantes rendent publiques certaines de leurs technologies logicielles, permettant ainsi aux développeurs du monde entier de les utiliser et de les améliorer librement. En d'autres termes, l'intelligence collective est mise à profit pour développer des logiciels hautement polyvalents et standardisés.

Une autre raison pour laquelle les entreprises rendent publiques des technologies de codage constituant une propriété intellectuelle réside dans le potentiel de création de valeur ajoutée, tant tangible qu'intangible. En encourageant davantage de développeurs à utiliser leurs logiciels, les entreprises augmentent les chances que leurs technologies deviennent des standards mondiaux.

Hyundai Mobis attache une grande importance à la publication publique de son code de développement pour la première fois via sa participation au projet open source mondial. Cela reflète le leadership technologique de l'entreprise, construit au fil des années grâce à une réorientation de ses activités de R&D du matériel vers le logiciel. En outre, la participation de Hyundai Mobis à ce projet, jusque-là principalement dirigé par des entreprises européennes, devrait contribuer à étendre son applicabilité au marché asiatique.

La technologie que Hyundai Mobis prévoit de rendre publique est une « solution de conteneurisation » visant à minimiser les interférences entre les logiciels au sein du système d'exploitation Linux. Cette technologie crée efficacement des partitions entre les différents logiciels des SDV, les encapsule individuellement et leur permet de fonctionner rapidement sans s'affecter mutuellement.

La solution de conteneurisation serait plus de dix fois plus rapide que les technologies existantes dans les environnements de contrôleurs automobiles. L'entreprise a également mis au point une fonction permanente de vérification de l'intégrité afin de prévenir toute altération logicielle causée par des intrusions externes et d'autres risques.

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