Hyundai Mobis recherche des alliances technologiques en robotique dans la Silicon Valley aux États-Unis

Mobis organise le « 5th Mobis Mobility Day », un événement d'open innovation placé sous le thème de la « Robotics and Physical AI »

Le nombre de représentants de start-ups, de constructeurs automobiles mondiaux et d'investisseurs a doublé par rapport à l'année dernière, reflétant les résultats accumulés au cours des cinq dernières années dans la Silicon Valley

L'entreprise entend renforcer sa compétitivité dans de nouveaux domaines d'activité en identifiant très tôt des entreprises mondiales prometteuses et prévoit d'organiser un événement supplémentaire en Asie au second semestre de l'année

SAN FRANCISCO, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a organisé un événement dans la Silicon Valley afin d'identifier des partenaires mondiaux et d'élargir la coopération dans les domaines de la robotique et de la Physical AI. L'entreprise prévoit d'étendre l'open innovation qu'elle poursuivait jusqu'à présent dans le secteur de la mobilité vers de nouveaux domaines d'activité afin de renforcer de manière proactive sa compétitivité.

Hyundai Mobis held the 5th Mobis Mobility Day in Silicon Valley, USA, focusing on new growth areas such as robotics and physical AI.

Hyundai Mobis a annoncé avoir organisé le « 5th Mobis Mobility Day » à Sunnyvale, près de la Silicon Valley, le 18 mai (heure locale). Le Mobis Mobility Day est l'événement phare d'open innovation de l'entreprise, réunissant des start-ups locales, des constructeurs automobiles mondiaux et des représentants du secteur de l'investissement afin d'échanger sur les stratégies commerciales à moyen et long terme tout en explorant des opportunités de collaboration et d'investissement.

Cette cinquième édition du Mobis Mobility Day était consacrée à la robotique et à la Physical AI. En plus des représentants de l'industrie de la mobilité, de nombreuses entreprises et développeurs issus de nouveaux secteurs d'activité ont participé à l'événement et manifesté un vif intérêt. Le nombre de participants a atteint environ 400 personnes, soit plus du double de celui enregistré l'an dernier. Cela reflète les résultats accumulés au cours des cinq dernières années en matière d'investissements et d'échanges technologiques dans la Silicon Valley, ainsi que l'intérêt et la confiance croissants accordés à Hyundai Mobis au niveau local.

L'événement comprenait des présentations et des sessions de networking réunissant des start-ups locales, des investisseurs et des représentants de Hyundai Mobis, démontrant que la robotique et l'intelligence artificielle figurent parmi les principaux sujets de la Silicon Valley. Alors qu'auparavant les start-ups des secteurs IT et des semi-conducteurs se concentraient principalement sur la recherche d'opportunités d'investissement, les investisseurs recherchent désormais activement des entreprises prometteuses disposant de technologies clés dans de nouveaux domaines d'activité.

Lors de l'événement, Hyundai Mobis a présenté ses stratégies d'investissement et de R&D dans le domaine de la robotique, tandis que les collaborateurs du Hyundai Mobis Technical Center of North America ont mis en avant les réalisations de l'entreprise en matière de conduite autonome, de véhicules définis par logiciel (SDV) et d'électrification. En particulier, avec le démarrage à grande échelle du Hyundai Group Metaplant et les commandes provenant de clients mondiaux en Amérique du Nord, l'entreprise a mené des discussions approfondies avec des représentants de constructeurs automobiles locaux.

Hyundai Mobis prévoit d'organiser un autre Mobis Mobility Day en Asie au cours du second semestre de cette année. Alors que l'entreprise joue un rôle moteur dans la construction d'un écosystème mondial de composants automobiles dans le domaine de la robotique, Hyundai Mobis estime qu'il est essentiel d'établir des relations de coopération avec des entreprises mondiales prometteuses au-delà de l'Amérique du Nord. En conséquence, l'entreprise prévoit d'étendre l'open innovation jusqu'ici concentrée sur l'Amérique du Nord et l'Europe, tout en accélérant l'identification précoce d'entreprises locales prometteuses dans de nouveaux domaines tels que la robotique et les semi-conducteurs automobiles.

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