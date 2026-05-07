Hyundai Mobis développe des systèmes électriques de propulsion compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques

Après son système PE haute performance et haute efficacité de 250 kW, l'entreprise a développé en interne un système PE universel de 160 kW.

En tant qu'équipementier automobile, l'entreprise maîtrise désormais l'ensemble du processus, de la conception à la production des systèmes PE, et prévoit de constituer une gamme de trois modèles, dont une version 120 kW, d'ici le premier semestre.

Grâce à ce développement, Hyundai Mobis élargit son portefeuille d'électrification des systèmes de batteries aux systèmes de propulsion et prévoit de cibler les clients mondiaux.

SÉOUL, Corée du Sud, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a développé avec succès un système Power Electric (PE) universel de 160 kilowatts (kW), après son système PE haute performance de 250 kW. Hyundai Mobis prévoit également d'achever, au cours du premier semestre de cette année, le développement d'un système PE de 120 kW destiné aux véhicules de petite mobilité. Cette initiative permettra à l'entreprise de constituer une gamme complète de systèmes de propulsion couvrant tous les types de véhicules électriques, tout en renforçant davantage sa compétitivité mondiale dans les composants d'électrification.

Alors que Hyundai Mobis assurait jusqu'à présent principalement la production de systèmes PE selon les commandes de ses clients, l'entreprise dispose désormais, grâce à sa R&D interne, des technologies de conception pour chaque composant clé du système PE et dévoile ainsi ses propres modèles de propulsion. Le système PE constitue un composant automobile essentiel, équivalent au groupe motopropulseur d'un moteur thermique, et se compose d'un moteur, d'un onduleur et d'un réducteur.

Lors du développement de son propre modèle de système PE, Hyundai Mobis s'est concentré sur la standardisation et la modularisation des composants clés. Ceux-ci incluent notamment le stator du moteur électrique, l'onduleur et le module de puissance regroupant plusieurs semi-conducteurs de puissance.

Ce modèle standardisé au niveau système offre des avantages importants en matière d'évolutivité, puisqu'il peut être appliqué à différents modèles de véhicules selon une approche de type plateforme. Cette stratégie est plus efficace que le développement d'un nouveau groupe motopropulseur pour chaque nouveau véhicule. Avec l'augmentation du nombre de modèles de véhicules électriques, cette approche devrait offrir des avantages considérables pour la production de masse à l'avenir. Elle diffère également de la méthode traditionnelle utilisée par les constructeurs automobiles mondiaux, qui développaient les technologies de composants avec différents fournisseurs avant d'assembler le système PE.

Hyundai Mobis prévoit de proposer activement ce système PE à ses clients internationaux. Plusieurs clients étrangers auraient déjà manifesté un vif intérêt. Alors que l'entreprise avait déjà obtenu des commandes mondiales pour ses systèmes de batteries, ce développement lui permet désormais d'étendre son portefeuille d'électrification au secteur des groupes motopropulseurs. Hyundai Mobis s'attend également à une amélioration de sa rentabilité grâce à sa capacité à gérer à la fois la conception et la production de masse.

Le système PE développé par Hyundai Mobis affiche une puissance maximale de 160 kilowatts, soit l'équivalent d'environ 215 chevaux pour un moteur thermique. Ce niveau de performance convient à la majorité des véhicules électriques actuellement produits en série. Lorsque deux systèmes PE sont installés sur les essieux avant et arrière, la puissance maximale est doublée.

Bien que développé comme un modèle universel, le système PE de Hyundai Mobis présente également des performances améliorées. La puissance spécifique, mesurée en puissance par unité de poids, a augmenté d'environ 16 %, tandis que le volume global du système a été réduit de près de 20 %. Ces améliorations ont été rendues possibles grâce à l'utilisation intensive de technologies de conception modulaire et de composants standardisés. L'entreprise a également optimisé la structure du moteur grâce à une nouvelle technologie de refroidissement et développé un module de puissance utilisant des semi-conducteurs maximisant l'efficacité énergétique.

L'année dernière, Hyundai Mobis avait déjà achevé le développement d'un système PE haute efficacité et haute puissance de 250 kW.

L'entreprise a mené ce développement avec succès dans le but de créer un produit haute performance capable de se différencier de la concurrence sur des critères tels que la puissance maximale, le couple moteur et la structure de refroidissement.

Après les systèmes PE de 160 kW et 250 kW, Hyundai Mobis prévoit d'achever au premier semestre le développement d'un système PE de 120 kW destiné aux véhicules compacts. Ce modèle se distingue par une taille et un poids réduits par rapport aux deux autres modèles, tout en offrant une compétitivité tarifaire adaptée aux marchés émergents.

Grâce à cela, Hyundai Mobis disposera d'une gamme complète de systèmes de propulsion couvrant tous les types de véhicules électriques, des solutions de petite mobilité aux véhicules haute performance. Cela permettra non seulement de répondre aux besoins variés des clients, mais aussi de mettre en œuvre une stratégie produit différenciée selon les usages spécifiques.

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