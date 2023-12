Hyundai Mobis aide le Corps des Marines à lutter contre le mal des transports dans les véhicules blindés

Signature d'un protocole d'accord avec le Corps des Marines pour la mise au point d'une technologie de réduction du mal des transports, spécialisée dans les conditions difficiles des véhicules blindés amphibies

Surveillance et analyse en temps réel des données biométriques des passagers ; stimulation des sens visuel, auditif et tactile pour atténuer les symptômes du mal des transports

Intégration de la conduite autonome et des technologies cognitives ; développement de technologies spécialisées au-delà de l'automobile pour le transport maritime et les industries de la mobilité future

SÉOUL, Corée du Sud, 28 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé la mise en œuvre de sa technologie de pointe en matière de santé automobile dans les véhicules d'assaut amphibies du Corps des Marines. Cette technologie devrait soulager le mal des transports chez les marines qui traversent des terrains accidentés de la mer à la terre, améliorant ainsi leurs performances au combat.

Hyundai Mobis a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec le Corps des Marines de la République de Corée pour une « coopération en matière de technologie de réduction du mal des transports ».

Récemment, les constructeurs automobiles mondiaux ont accéléré le développement de technologies visant à améliorer le confort des passagers. L'année dernière, Hyundai Mobis a mis au point le « Smart Cabin Controller », qui analyse la posture, le rythme cardiaque et les ondes cérébrales du conducteur afin de prévenir la somnolence, le stress et le mal des transports. Cette collaboration avec le Corps des Marines devrait permettre de faire progresser la technologie de réduction du mal des transports afin d'aider les marines à traverser des terrains difficiles et à résister à d'autres conditions difficiles.

Il s'agit de la première application de la technologie de réduction du mal des transports de Hyundai Mobis dans le secteur de la mobilité au sens large, au-delà des véhicules conventionnels. Son introduction devrait s'étendre aux transports militaires, maritimes et aériens.

Le mal des transports survient généralement lorsqu'il y a un décalage entre ce que les yeux voient et ce que le corps ressent en ce qui concerne la direction du mouvement, par exemple, regarder de côté dans un véhicule en mouvement alors que le corps perçoit un mouvement vers l'avant. C'est également la raison pour laquelle les sièges orientés dans la direction opposée dans un train sont moins appréciés.

La technologie de réduction du mal des transports de Hyundai Mobis intègre la conduite autonome et les technologies cognitives des passagers. Ces dernières impliquent notamment la surveillance en temps réel de la posture, du rythme cardiaque et des ondes cérébrales à l'aide de capteurs. Sur la base de ces données biométriques, la simulation des sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du toucher peut minimiser le mal des transports. Hyundai Mobis a confirmé que cette technologie peut prévenir le mal des transports jusqu'à 70 % et réduire les symptômes de 40 %.

Hyundai Mobis fournira au corps des Marines une solution intégrée de réduction du mal des transports adaptée aux environnements difficiles, qui associe matériel et logiciel. Cette solution comprend des capteurs d'analyse des mouvements, des capteurs de perception de l'environnement et des solutions de contrôle. Elle comprend également des écrans permettant aux passagers de consulter facilement les informations relatives au voyage (visuel) et des modules de contrôle climatique qui stabilisent les passagers avec de l'air frais (tactile).

Hyundai Mobis prévoit d'utiliser cette technologie dans des véhicules d'assaut amphibies et, en collaboration avec le Corps des Marines, de recueillir des données clés d'ici le premier semestre de l'année prochaine. La société entend la déployer dans le cadre de l'entraînement au combat et analyser systématiquement les facteurs qui provoquent le mal des transports afin d'améliorer l'efficacité de la technologie.

