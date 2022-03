Hyundai Mobis désignée fournisseur de GM de l'année pendant cinq années consécutives

- Sélectionnée pendant cinq années consécutives depuis 2018, reconnue pour la qualité des produits, la compétitivité technologique et la livraison dans les délais.

SÉOUL, Corée du Sud, 25 mars 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a annoncé avoir été désignée fournisseur de l'année par GM, le plus grand constructeur automobile d'Amérique du Nord. C'est la cinquième fois depuis son couronnement par GM comme fournisseur de l'année en 2018 et cette distinction montre que la qualité des produits et de la technologie de l'entreprise est largement reconnue sur le marché mondial.

GM choisit le fournisseur de l'année au terme d'une évaluation complète d'environ 3 000 fournisseurs principaux pour la qualité de leurs produits, leur capacité de développement, leur innovation et leur respect des délais de livraison dans 10 catégories, dont le châssis, le groupe motopropulseur, l'aménagement intérieur et les dispositifs électroniques.

L'une des principales pièces que Hyundai Mobis fournit à GM est l'ICS (Integrated Center Stack (bloc de commande central intégré)), un dispositif électronique qui contrôle le système multimédia et la climatisation. Après sa première livraison à GM en 2010, l'entreprise a depuis continué à fournir des ICS pour les principaux modèles de véhicules GM, des petites voitures de tourisme aux grands SUV. En outre, Hyundai Mobis fournit le DIH (Drum in Hat ou tambour intégré) à GM.

Sur la base de la confiance mutuelle qui s'est établie depuis plus de 10 ans, Hyundai Mobis envisage de renforcer son activité commerciale et de trouver des opportunités pour fournir à GM d'autres pièces essentielles, notamment le système d'affichage Heads-Up Display et les phares.

Hyundai Mobis travaille également activement à l'obtention de certifications internationales afin de cibler d'autres constructeurs automobiles mondiaux. Dans le cadre de ces efforts, la société a obtenu la certification TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) pour ses 12 sites commerciaux à partir de 2020. TISAX est une norme internationale de sécurité de l'information développée par l'association ENX pour garantir un niveau approprié de sécurité de l'information.

Étant donné l'importance croissante de la sécurité de l'information pour les nouveaux véhicules, Hyundai Mobis a commencé à se préparer à la certification TISAX en 2020 et a donc obtenu sa première certification de protection de l'information pour son siège social et son siège de R&D en Corée (Yongin) la même année et pour 10 sites commerciaux en Corée et à l'étranger, l'année dernière et cette année. En particulier, le centre technique de Hyundai Mobis en Europe (Allemagne) a obtenu la certification de la protection de l'information ainsi que la certification des pièces et véhicules prototypes et des véhicules d'essai.

Hyundai Mobis prévoit d'établir des partenariats organiques avec des constructeurs automobiles mondiaux grâce à la diversification de son portefeuille de produits et d'atteindre 3,7 milliards USD de commandes à l'étranger cette année. La société développera son groupe de gestion des comptes clés (KAM) dans quatre principales régions : Europe, Amérique du Nord, Chine et Inde, afin de répondre rapidement aux exigences de ses clients dans le monde entier et de fournir des services personnalisés tout au long du processus de développement des produits.

Hyundai Mobis est le numéro 7 du secteur automobile mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 30 milliards de dollars US. La société a été fondée en 1977 et a son siège à Séoul, en Corée.

Hyundai Mobis a pour objectif de devenir un partenaire technologique à vie pour les véhicules et les personnes. L'entreprise possède une expertise exceptionnelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les calculateurs et le développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile.

Hyundai Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes dans le monde. Avec son siège de R&D en Corée, Mobis exploite quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

