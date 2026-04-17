Hyundai Mobis développe un système de validation fondé sur les données pour réduire drastiquement le temps de test des SDV

Le nouveau système collecte des données de conduite réelles et reproduit divers scénarios de conduite en laboratoire à l'aide de simulateurs directement connectés aux ECU





Il permet des validations à grande échelle plus rapides et plus efficaces grâce à l'automatisation de la gestion des données et à leur intégration avec les simulateurs





Il devrait renforcer la compétitivité des SDV et accélérer l'acquisition de contrats mondiaux grâce à l'avancement de la validation des capteurs clés de conduite autonome et des logiciels associés

SÉOUL, Corée du Sud, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- À mesure que les logiciels automobiles deviennent plus sophistiqués, les processus approfondis d'évaluation et de validation visant à garantir la sécurité et les performances des produits concernés sont devenus essentiels, parallèlement à la concurrence mondiale en R&D dans les domaines de la conduite autonome et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). En effet, les constructeurs automobiles mondiaux exigent désormais de leurs fournisseurs des résultats de validation fondés sur des données couvrant des dizaines de milliers d'heures avant d'adopter divers composants clés destinés aux véhicules définis par logiciel (Software-Defined Vehicles, SDV).

Répondre à ces exigences nécessite généralement plusieurs années d'essais routiers en conditions réelles. Toutefois, Hyundai Mobis a réussi à mettre en place une solution intégrée de gestion des données qui réduit considérablement ce processus, permettant ainsi à l'entreprise de se doter d'un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

Hyundai Mobis a annoncé le 17 avoir mis en place un système d'évaluation et de validation capable de tester de manière répétée les unités de commande électroniques (ECU) pour les SDV et la conduite autonome, en reliant les données obtenues lors d'essais routiers réels à des solutions de gestion des données et à des simulateurs permettant de reproduire divers scénarios de conduite.

Ce système peut réduire drastiquement le temps d'évaluation et de validation grâce à une plateforme connectant plusieurs simulateurs en parallèle afin de refléter divers scénarios de validation. Hyundai Mobis prévoit d'étendre cette plateforme pour connecter jusqu'à 60 simulateurs à l'avenir. Cela permettra à l'entreprise d'effectuer l'équivalent de 10 000 heures d'évaluation et de validation en seulement une semaine.

Le système repose notamment sur des données collectées dans diverses conditions réelles de conduite et de stationnement grâce à des capteurs installés sur des véhicules d'essai. L'un de ses principaux avantages réside dans sa capacité à reproduire des scénarios difficiles à recréer dans la réalité — tels que la conduite de nuit, les conditions pluvieuses ou des incidents imprévus — en les combinant à des simulations dans un environnement virtuel. En associant données réelles et virtuelles dans un ratio optimal, l'entreprise prévoit d'évaluer de manière exhaustive les performances de détection et la stabilité des systèmes de conduite autonome et ADAS.

Hyundai Mobis prévoit d'utiliser activement ce système afin de valider de manière complète les performances et la fiabilité des algorithmes liés aux capteurs de conduite autonome — tels que le radar, les caméras, le LiDAR et les capteurs ultrasoniques — ainsi que de diverses ECU. En mettant en place de manière proactive ce système d'évaluation et de validation capable de gérer d'importants volumes de données capteurs en guichet unique, l'entreprise entend renforcer sa compétitivité technologique dans le développement des SDV et gagner davantage d'élan dans ses activités mondiales d'acquisition de contrats.

« À l'ère des SDV et de la conduite autonome, l'évaluation et la validation sont tout aussi cruciales que le développement technologique. Nous pensons que la mise en place de ce système permettra d'élargir simultanément la vitesse et l'étendue des validations, renforçant ainsi considérablement notre compétitivité dans l'obtention de contrats pour les composants clés des SDV », a déclaré Ko Bongchul, Directeur R&D Automotive Electronics chez Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis prévoit de continuer à améliorer ce système d'évaluation et de validation grâce à l'intégration des données et à la collaboration avec ses principaux centres mondiaux de recherche.

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