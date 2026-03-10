Hyundai Mobis exploite désormais une usine hongroise pour fournir des modules de châssis à un constructeur automobile allemand de premier plan.

- Mobis a établi sa nouvelle usine en Hongrie pour fournir des modules de châssis de véhicules électriques et hybrides à un équipementier européen.

- L'entreprise a obtenu cet approvisionnement supplémentaire en s'appuyant sur ses antécédents en matière de fourniture de modules de châssis pour les modèles nord-américains du constructeur automobile allemand depuis 2022, ainsi que sur sa technologie de production reconnue et sa compétitivité en matière de qualité.

- La Hongrie s'impose rapidement comme un centre de production automobile en Europe de l'Est... Mobis optimise l'efficacité de l'approvisionnement en établissant la nouvelle base à proximité de son client.

SÉOUL, Corée du Sud, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a annoncé aujourd'hui l'établissement, en Hongrie, d'une base de production dédiée à un client mondial. Cette usine est désormais complètement opérationnelle.

Depuis 2022, Hyundai Mobis fournit des modules de châssis (ensembles complets d'essieux avant et arrière) à Mercedes-Benz AG par l'intermédiaire de son usine d'Alabama aux États-Unis. Aujourd'hui, l'entreprise vient d'achever la construction d'une usine supplémentaire en Europe afin d'accroître l'approvisionnement de ce même constructeur automobile.

Le module de châssis est un terme générique désignant les pièces assemblées sous la carrosserie de la voiture, par exemple le système de direction, de freinage et de suspension. Il désigne également l'ensemble des pièces de ces systèmes assemblées sur le cadre.

La nouvelle base de production de Hyundai Mobis à Kecskemét est située dans le centre de la Hongrie, à proximité du site du client. D'une superficie d'environ 50 000 mètres carrés, l'usine fonctionne selon le système JIS (Just-In-Sequence), qui permet le traitement en temps réel des plans de production en vue d'une fabrication et d'une livraison immédiates.

La confiance gagnée grâce à l'expérience de Hyundai Mobis en matière d'approvisionnement stable, de technologie de production avancée et de qualité compétitive dans son usine d'Alabama en Amérique du Nord a débouché sur un approvisionnement supplémentaire en Europe.

L'usine hongroise fournira dans un premier temps des modules de châssis pour les véhicules électriques et hybrides du constructeur allemand. L'usine dispose de lignes de production flexibles capables de produire à la fois des composants de véhicules électriques, hybrides et à combustion interne, ce qui permet de répondre rapidement aux divers plans de production des clients.

La Hongrie est en train de devenir rapidement un centre de production automobile en Europe de l'Est. Le pays produit plus de 500 000 nouveaux véhicules par an et accueille de nombreux grands constructeurs automobiles mondiaux. Les grands constructeurs allemands disposent déjà d'installations de production, tandis que les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries chinois sont à l'origine d'investissements à grande échelle. Les entreprises coréennes de batteries renforcent également leur présence à travers des investissements supplémentaires afin de saisir les opportunités croissantes du marché.

Hyundai Mobis exploite actuellement des bases de production en République tchèque, en Slovaquie et en Turquie pour fournir des modules et des composants de base à Hyundai Motor et à Kia. La nouvelle usine hongroise servira toutefois de base de production spécialisée pour les clients mondiaux.

En outre, Hyundai Mobis se prépare à lancer cette année des opérations à grande échelle dans son usine en Espagne pour fournir des systèmes de batteries à un autre grand constructeur automobile mondial. Avec cet ajout, l'entreprise disposera d'un total de cinq bases de production en Europe, y compris les trois installations existantes qui fournissent Hyundai Motor et Kia. En établissant des capacités de production locales stables, Hyundai Mobis espère renforcer sa compétitivité dans la région.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des équipementiers automobiles, la société a son siège social à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis dispose d'une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les UCE et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.mobis.com.

