Hyundai Mobis développe le premier écran QL pour véhicules au monde : « Le summum de la qualité d'affichage » !

Hyundai Mobis a mis au point un écran haut de gamme pour véhicules qui combine les technologies Quantum Dot (à points quantiques) et Local Dimming (à gradation locale).

Ses caractéristiques sont notamment un grand écran, une haute définition et un design fin... Évalué comme une technologie de nouvelle génération qui fait progresser le niveau de sophistication des écrans de véhicules.

Les démonstrations réalisées à l'intention des constructeurs automobiles mondiaux en Amérique du Nord et en Europe devraient générer de nouvelles commandes et lui assurer une position de leader sur le marché.

SÉOUL, Corée du Sud, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) est sur le point d'obtenir de nouvelles commandes d'écrans haut de gamme pour véhicules, caractérisés par de grands écrans, une haute définition et un design fin, grâce à une fusion de technologies innovantes ciblant les constructeurs automobiles mondiaux. L'entreprise entend conquérir le marché de la prochaine génération d'écrans pour véhicules grâce à des performances de haut niveau et à des prix compétitifs.

QL Display developed by Hyundai Mobis

Hyundai Mobis a annoncé le 30 la mise au point, pour la première fois au monde, d'un écran QL (affichage à points quantiques et à gradation locale) pour véhicules. L'écran QL combine la technologie à points quantiques, qui améliore la reproduction des couleurs pour une représentation plus réaliste des couleurs originales, et la technologie à gradation locale, qui augmente le contraste entre les couleurs claires et foncées pour une qualité d'image plus précise. L'écran maximise la luminosité et la clarté tout en offrant la possibilité de réduire l'épaisseur en fonction des besoins du client.

L'écran QL est reconnu comme un produit haut de gamme de la prochaine génération sur le marché des écrans pour véhicules. Bien que les écrans OLED actuellement en vogue offrent des performances élevées, leur coût élevé limite leur utilisation généralisée. En revanche, l'écran QL est considéré comme équivalent à l'écran OLED en termes de performances, tout en se démarquant par son prix compétitif.

L'écran QL, conçu et développé par Hyundai Mobis, améliore la reproduction des couleurs et le rapport de contraste pour obtenir le niveau de l'écran OLED. Il se caractérise également par un grand écran incurvé de 27 pouces et un design fin de 14,5 mm, avec la possibilité de réduire l'épaisseur à environ 10 mm selon la demande du client. Le marché mondial des écrans pour véhicules tend vers le luxe avec des structures intégrées à grand écran qui se déploient depuis le siège du conducteur jusqu'au côté passager. Une technologie telle que l'écran QL, qui permet une haute définition et un design fin, est essentielle pour une production en série.

Hyundai Mobis recherche activement de nouvelles opportunités de commandes dans le secteur des écrans pour véhicules haut de gamme, en s'appuyant sur son nouvel écran QL. L'entreprise envisage de rendre visite à des constructeurs automobiles mondiaux en Amérique du Nord et en Europe pour présenter cette technologie et en faire la démonstration, en mettant l'accent sur la compétitivité du produit. Après avoir mis au point l'année dernière le premier écran rétractable au monde, Hyundai Mobis renforce encore son avantage concurrentiel dans le secteur des écrans de nouvelle génération en introduisant cette année l'écran QL.

Compte tenu de la tendance des constructeurs automobiles mondiaux à utiliser des écrans avancés dotés de diverses caractéristiques pour établir des images de marque distinctives, ces capacités en matière de nouvelles technologies devraient permettre à l'entreprise de créer de nouvelles opportunités commerciales et de s'assurer une position de leader sur le marché grâce à sa compétitivité dans le domaine des technologies de pointe. Hyundai Mobis a l'intention de mettre en avant ses prouesses en matière de technologie d'affichage lors d'événements mondiaux sur la mobilité tels que le CES et de tirer parti de ces atouts technologiques pour dominer le marché des écrans pour véhicules haut de gamme.

Contact pour les médias

Myong Sun Song : [email protected]

Jihyun Han : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2288123/QL_Display_developed_Hyundai_Mobis.jpg