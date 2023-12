Hyundai Mobis développe une solution de base pour les SDV dans l'espace numérique

Collaboration avec la société américaine de logiciels Wind River pour construire le système de jumeau numérique « M.Dev Studio », dont le développement est prévu d'ici 2024.

Du développement du produit à la validation du système en passant par les essais de production en masse dans un environnement numérique, le système vise à raccourcir le temps de développement et à réduire les coûts.

S'adapter à l'évolution de l'environnement de développement en raison de l'électrification des véhicules et de la sophistication des systèmes, et offrir des solutions essentielles au futur développement des SDV

SÉOUL, Corée du Sud, 26 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le contexte de la transition rapide de l'industrie automobile vers la mobilité d'avenir, Hyundai Mobis (KRX 012330) met en place un système capable de développer et de valider des technologies automobiles essentielles dans un environnement virtuel numérique sans restriction.

Cette initiative vise à réduire considérablement le temps de développement des technologies, ce qui permettra à diverses équipes de recherche et partenaires de collaboration d'accéder à un stade précoce à la plateforme de collaboration innovante du système. Il s'agit d'un système optimal pour le développement de véhicules pilotés par logiciel (SDV).

Hyundai Mobis, en collaboration avec la société américaine de développement de logiciels Wind River, crée M.Dev Studio. Ce système, annoncé par Hyundai Mobis le 26, permet la simulation et la surveillance à distance de diverses technologies de base dans un environnement de véhicule réel, désormais transféré vers l'espace numérique.

M.Dev Studio incarne le concept de développement des technologies de mobilité d'avenir de Hyundai Mobis dans des environnements numériques et virtuels. Wind River est une société mondiale de développement de logiciels qui fournit des solutions essentielles dans le domaine des jumeaux numériques.

Grâce à ce système, il est possible d'évaluer rapidement diverses technologies de base et divers produits automobiles, depuis le stade du développement initial jusqu'au stade de la recherche et du développement, dans un environnement numérique simulant des scénarios d'application dans le monde réel.

Il permet de simuler divers capteurs et contrôleurs dans différentes conditions et de tester la fonctionnalité des systèmes de conduite autonome à l'aide de signaux virtuels dans divers scénarios. Hyundai Mobis prévoit de mettre en œuvre ce système l'année prochaine, et de l'utiliser dès à présent pour la conception, la validation et l'évaluation des composants.

L'un des principaux avantages est l'environnement en ligne, qui permet aux développeurs de participer au développement et de réaliser des tests conjoints à l'aide d'un système standard, à tout moment et en tout lieu. Cela permet d'améliorer la finalisation des composants de base de la mobilité d'avenir et la fiabilité des phases de validation et d'évaluation. Il permet également le développement simultané de plusieurs projets, ce qui raccourcit le temps de développement des produits et réduit les coûts.

Ce système numérique est étroitement lié aux changements récents qui ont été opérés dans les environnements de développement des véhicules. Avec l'augmentation de la complexité et du traitement des données de divers dispositifs en raison de l'électrification des véhicules et à la sophistication des systèmes, un nouveau système de réponse numérique transcendant les limites physiques est devenu nécessaire.

Jung Soo-Kyung, vice-président exécutif et directeur de l'unité commerciale Automotive Electrification chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Nous espérons améliorer l'efficacité du développement dans un environnement automobile en constante évolution afin de répondre rapidement aux demandes de nos entreprises clientes. Nous établirons de façon stable le système et nous fournirons des solutions essentielles pour le développement de SDV par des constructeurs automobiles mondiaux. »

Hyundai Mobis concentre ses capacités à l'échelle de l'entreprise pour progresser en tant que fournisseur de plateforme de mobilité, offrant des solutions logicielles intégrées. La société prévoit d'assurer une compétitivité différenciée précoce dans les domaines clés de la mobilité d'avenir tels que l'électrification, la conduite autonome et la connectivité en établissant un environnement de R&D standardisé et intégré, en recrutant les meilleurs talents et en renforçant l'innovation ouverte mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/4468918/hyundaimobis_CI_Logo.jpg