Hyundai Mobis devient la « première entreprise asiatique » à recevoir la certification de cybersécurité de l'Association européenne de l'automobile

La société répond proactivement à la tendance au renforcement de la sécurité des véhicules, en obtenant une certification en Europe qui est à la pointe des normes mondiales

Mise en place d'une organisation et d'un système dédiés à la cybersécurité, renforcement continu des capacités de gestion de la sécurité des véhicules pour le « smartphone sur roues »

SÉOUL, Corée du Sud, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330), Hyundai Mobis est devenu le premier équipementier automobile asiatique à obtenir une certification de cybersécurité en Europe, où il est à la pointe des normes mondiales de sécurité automobile. La cybersécurité est devenue un domaine d'une importance cruciale à mesure que la proportion de logiciels dans les véhicules augmente et que le traitement de données personnalisées par l'utilisateur se généralise. En outre, les réglementations relatives à la sécurité des véhicules sont de plus en plus strictes dans différents pays, ce qui fait des certifications liées à la cybersécurité un avantage concurrentiel crucial pour les produits et les commandes mondiaux.

Le 26, Hyundai Mobis a annoncé avoir organisé une cérémonie de présentation de la certification en matière de cybersécurité dans son centre de recherche technologique de Yongin, dans la province de Gyeonggi, en présence de représentants de l'Association européenne des constructeurs et équipementiers automobiles (ENX). L'Association européenne des constructeurs et équipementiers automobiles regroupe des constructeurs et équipementiers automobiles européens d'envergure mondiale, tels que Daimler, Volkswagen, BMW et Bosch, et supervise les certifications liées à la cybersécurité des véhicules (VCS ; Vehicle Cyber Security). La certification de cette association est reconnue comme hautement crédible et est devenue une condition obligatoire lors des étapes de commande de composants automobiles pour les clients des constructeurs automobiles mondiaux européens.

Dans l'industrie automobile, la cybersécurité consiste à protéger les systèmes et les réseaux des véhicules à l'aide de technologies de sécurité fiables afin de répondre à des risques tels que le piratage externe et d'empêcher la fuite d'informations personnelles des utilisateurs. Avec l'augmentation de l'application de diverses fonctions informatiques dans les véhicules récemment mis sur le marché et l'avènement à grande échelle de l'ère des véhicules pilotés par logiciel (SDV), les capacités de réponse en matière de cybersécurité des constructeurs et des équipementiers automobiles mondiaux sont devenues de plus en plus importantes.

La certification VCS obtenue par Hyundai Mobis signifie que les principaux produits développés et fabriqués par Hyundai Mobis sont conformes aux réglementations européennes en matière de cybersécurité automobile et que l'entreprise a mis en place les procédures et systèmes commerciaux nécessaires. La certification couvre tous les domaines, de la conception, de l'évaluation, de la qualité et de la production des produits à la gestion post-production. Hyundai Mobis a rapidement réagi à la tendance mondiale au renforcement des réglementations et des normes en matière de sécurité automobile, en obtenant la certification européenne en tant que première entreprise asiatique.

Grâce à cette certification, Hyundai Mobis devrait renforcer sa compétitivité au niveau mondial sur la base de ses capacités et de sa fiabilité exceptionnelles dans le domaine de la cybersécurité automobile. Il a été rapporté que les responsables de l'entreprise ont montré un intérêt significatif pour Hyundai Mobis, ayant obtenu de manière proactive la certification de cybersécurité lors de récentes réponses à des commandes de constructeurs automobiles mondiaux européens. L'Europe a rendu obligatoire la certification de la cybersécurité pour tous les véhicules commercialisés après juillet de cette année.

Depuis 2020, Hyundai Mobis a mis en place une organisation dédiée à la cybersécurité et a perfectionné son système de gestion de la cybersécurité (CSMS). Hyundai Mobis a obtenu cette certification en renforçant sans relâche les capacités de sécurité des véhicules qui sont conformes aux réglementations et aux normes mondiales en matière de sécurité des utilisateurs.

Cheon Jae-seung, directeur de Hyundai Mobis FTCI (Future Convergence Technology Institute), déclare : « Dans l'industrie automobile du futur, souvent qualifiée de « smartphone sur roues », l'importance de la cybersécurité ne cesse de croître. Nous allons renforcer nos capacités pour répondre efficacement aux réglementations et aux normes non seulement européennes, mais aussi d'autres régions ».

