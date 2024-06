Hyundai Mobis dévoile l'avenir des écrans embarqués grâce à des « écrans panoramiques mobiles »

Innovations d'affichage révolutionnaires : Présentation d'un multi-écran panoramique qui s'étend du siège du conducteur à celui du passager

Solution complète pour le conducteur : Intégration de fonctions de sécurité telles que les avertissements d'angle mort, les soins contre le mal des transports et la surveillance des passagers

SÉOUL, Corée du Sud, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330), a consolidé ses technologies innovantes en matière d'affichage afin d'établir une nouvelle norme pour les cockpits numériques futuristes.

Hyundai Mobis’ next-generation integrated driver’s system, M.VICS 5.0.

Le cockpit numérique, un système d'infodivertissement installé à l'avant des sièges du conducteur et du passager, fournit diverses informations sur la conduite et des contenus multimédias tout en permettant la communication externe. Alors que les technologies de conduite autonome et d'électrification progressent rapidement, la concurrence dans ce domaine s'intensifie à l'échelle mondiale.

Le 11 juin, Hyundai Mobis a dévoilé M.VICS 5.0, la dernière version de son système de conduite intégré de nouvelle génération, qui englobe ces technologies de cockpit numérique. Depuis l'introduction de M.VICS en 2021, qui offre des fonctions d'analyse des signaux biométriques tels que la posture, le rythme cardiaque et les ondes cérébrales, Hyundai Mobis n'a cessé de faire évoluer le concept grâce à des mises à jour annuelles.

Le nouveau M.VICS 5.0, sous la devise de développement « All You Can See » se concentre sur la convergence de diverses technologies d'affichage. Du point de vue de la conception, il intègre de manière transparente l'ensemble du panneau avant, du pilier gauche du siège du conducteur au pilier droit du siège du passager, dans un cockpit unique, sans cadre et à écran large. Cette technologie permet d'ajuster la taille et l'angle de l'écran en fonction du mode de conduite.

Multi-écran panoramique adapté aux situations de conduite

Le M.VICS 5.0 se compose de cinq panneaux d'affichage : un écran principal de 27 pouces pour le tableau de bord, les informations de navigation et le contenu multimédia, un écran haute définition de 12,3 pouces pour le passager, un écran de 7 pouces affichant diverses informations sur l'état du véhicule et des boutons de commande. Ces éléments sont reliés en douceur pour créer un environnement spacieux et ouvert pour le conducteur. Un écran de projection avec retour tactile et haptique a également été ajouté sous le grand écran pour plus de commodité.

Hyundai Mobis a conçu chaque panneau d'affichage pour qu'il fonctionne de manière indépendante en fonction de son objectif et de son environnement d'utilisation, tout en permettant leur intégration dans un seul écran en cas de besoin, ce qui permet d'obtenir un fonctionnement « séparé, mais ensemble ». Le grand écran affiche divers contenus, tels que le tableau de bord, la navigation et l'infodivertissement, dépassant ainsi les attentes des passagers en matière d'affichage.

Les panneaux d'affichage sont dotés d'un système variable qui se déplace verticalement et s'incline, optimisant ainsi la taille et la position de l'écran en fonction des conditions de conduite. En « Mode de conduite » standard, une partie du panneau s'abaisse sous le tableau de bord, se transformant en un écran plus petit. En « Mode cinéma », pour regarder des contenus multimédias ou en « Mode relax », le volant s'abaisse et le siège s'incline, l'inclinaison et la taille de l'écran s'ajustent automatiquement en conséquence.

Solutions complètes pour le conducteur, y compris les soins contre le mal des transports et des fonctions de sécurité

Le grand écran qui occupe l'avant du véhicule est doté d'une technologie d'éclairage des deux côtés pour prévenir les accidents en avertissant des risques de collision par l'arrière lors de l'embarquement ou du débarquement. En outre, des scénarios en couleur aident à réduire le mal des transports. Des caméras montées sur le volant et au-dessus du siège du conducteur surveillent en temps réel la somnolence et la conduite inattentive et émettent des avertissements d'urgence. Diverses technologies de sécurité, notamment des airbags sur le volant, des airbags sur le toit du passager et des airbags de genoux, sont intégrées pour assurer la sécurité des passagers.

Au cours du développement de M.VICS 5.0, Hyundai Mobis a déposé neuf nouveaux brevets liés aux pièces, à la conception de l'emballage mécanique et à la technologie UX (expérience utilisateur). Hyundai Mobis a déposé plus de 1 700 brevets rien qu'en 2023, renforçant ainsi sa compétitivité technologique pour dominer le futur marché de la mobilité.

Contact pour les médias

Choon Kee Hwang : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2434148/Hyundai_Mobis__M_VICS_5_0.jpg