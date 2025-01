Hyundai Mobis dévoile un système de surveillance et de prévention de 10 comportements de passagers qui compromettent la sécurité

Le système de surveillance dans l'habitacle est conçu pour surveiller le siège du conducteur et les sièges arrière et même contrôler le siège de sécurité pour enfant sur la banquette arrière.

La caméra embarquée recueille des données et utilise une logique logicielle pour analyser les risques potentiels, émettre des alertes et ainsi contribuer à la prévention des accidents.

Le système réagit à différents scénarios, comme l'assoupissement du conducteur, l'utilisation du télépho ne portable, le non-port de la ceinture de sécurité et les enfants laissés sur les sièges arrière.

La pièce maîtresse est la logique logicielle qui analyse les comportements des passagers ; elle répond aux normes logicielles européennes et aux réglementations en matière de sécurité, ciblant ainsi le marché mondial.

SÉOUL, Corée du Sud, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a mis au point une technologie capable de détecter la posture (position), les actions et les signaux biologiques afin d'évaluer la sécurité des passagers de la voiture, tant à l'avant qu'à l'arrière. Cette technologie devrait prévenir les comportements de conduite imprudents tels que la somnolence au volant et l'utilisation du téléphone portable, et même vérifier que les enfants assis à l'arrière sont correctement attachés dans leur siège, contribuant ainsi à réduire le nombre d'accidents.

Hyundai Mobis analyzing the driver's gaze and posture using its In-Cabin Monitoring System

Cette technologie est appelée système de surveillance en cabine (In-Cabin Monitoring System - ICM) et Hyundai Mobis commencera à déployer des efforts à grande échelle pour prendre des commandes auprès de clients internationaux dès cette année, comme elle l'a annoncé le 22.

Le système de surveillance en cabine se compose de caméras (matériel) qui surveillent les passagers et d'un logiciel qui analyse les données. Tout d'abord, la caméra installée dans le véhicule détecte la posture et la position des passagers ainsi que leurs signaux biologiques en temps réel. Le logiciel logique analyse ensuite les données de la caméra afin de déterminer les risques potentiels et d'alerter les passagers au moyen d'avertissements sonores et visuels.

Il peut, par exemple, alerter le conducteur lorsqu'il ferme les yeux et s'assoupit et lui suggérer de faire une pause. Plus de dix scénarios ont été élaborés dans lesquels le système peut aider à prévenir les accidents de sécurité, notamment utiliser un téléphone portable ou fumer au volant, enlever les mains du volant, ne pas porter pas la ceinture de sécurité et laisser de jeunes enfants sans surveillance sur le siège arrière.

Hyundai Mobis a obtenu la certification ASPICE, la norme européenne pour les logiciels automobiles, grâce au développement de ce système, et aurait également dépassé l'objectif fixé dans le cadre du NCAP (New Car Assessment Program).

Lors du développement de son système de surveillance en cabine, Hyundai Mobis a mis l'accent sur la logique logicielle. Cette année, elle prévoit d'améliorer la fonction de soins de santé pour l'analyse des signaux biologiques du conducteur et d'accélérer le développement d'une nouvelle technologie de nouvelle génération (version 2.0) destinée aux services de flotte commerciale.

« Grâce aux progrès de la technologie de conduite automatique, la demande de fonctions de confort et de technologies de sécurité à bord des véhicules augmente considérablement. Hyundai Mobis se concentrera sur le développement d'un logiciel très précis capable d'analyser les différentes structures physiques de chaque passager », a déclaré Shin Kyu-chul, chef du groupe de développement du contrôle électronique de Hyundai Mobis.

Le système conventionnel de détection dans l'habitacle distingue le siège du conducteur et les sièges arrière ; il utilise différentes technologies de pointe dans le siège du conducteur pour la sécurité des passagers. Cependant, Hyundai Mobis a combiné plusieurs technologies en un seul système afin de garantir la sécurité de tous les passagers du véhicule.

En 2019, Hyundai Mobis a réussi à mettre au point un DMS qui suit la pupille du conducteur afin de prévenir la somnolence ou la conduite imprudente. En 2020, elle a poursuivi avec le développement du système de surveillance des sièges arrière utilisant le radar pour empêcher les enfants d'être laissés sans surveillance sur le siège arrière et en 2022, elle a réussi le développement du système d'aide à la conduite qui détecte la posture du conducteur et les signaux biologiques, y compris le rythme cardiaque.

Contact presse

Choon Kee Hwang : [email protected]

Jihyun Han : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2603259/Hyundai_Mobis_analyzing_driver_s_gaze_posture_In_Cabin_Monitoring_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg