Hyundai Mobis fait ses débuts au Mondial de l'Auto à Paris avec des produits spécifiques à l'Europe

Une exposition privée se tiendra à partir du 14, dans le but d'obtenir de nouveaux clients européens et de renforcer les réseaux

Présentation de dix produits stratégiques axés sur l'électrification, la conduite autonome et la connectivité pour répondre à la demande du marché européen

PARIS et SÉOUL, Corée du Sud, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330), accélère sa stratégie sur le marché européen en participant au Mondial de l'Auto à Paris, le plus grand salon automobile d'Europe. Après avoir atteint l'année dernière un volume record de commandes à l'international de 12 000 milliards KRW, Hyundai Mobis prévoit d'obtenir de nouveaux clients et d'augmenter régulièrement les commandes en Europe, un marché automobile mondial crucial reconnu pour ses normes de qualité rigoureuses.

L'entreprise a annoncé le 10 qu'elle tiendrait un stand au salon de l'automobile de Paris 2024, qui se tiendra à Paris, en France, à partir du 14, où elle présentera de nouveaux produits et fournira des activités de vente pour des clients préinvités. Avec 126 ans d'histoire, le Mondial de l'Auto à Paris est le plus grand salon international de l'automobile en Europe, organisé tous les deux ans. Hyundai Mobis, qui a participé au CES aux États-Unis au début de l'année et à l'Auto China en avril, continue l'optimisation de ses opérations commerciales mondiales en participant à des expositions internationales sur la mobilité.

C'est la première fois que Hyundai Mobis fait son apparition au Mondial de l'Auto à Paris. L'entreprise a déjà renforcé sa présence en Europe en organisant des salons techniques exclusifs à Paris, ciblant les principaux constructeurs automobiles mondiaux tels que Stellantis et Renault. En participant au Mondial de l'Auto à Paris, Hyundai Mobis vise à étendre son réseau de clients et à renforcer sa base de commandes en Europe, en s'appuyant sur la confiance qu'elle a acquise auprès de ses clients.

Au salon de l'automobile de Paris de cette année, Hyundai Mobis disposera d'un « stand privé » réservé aux clients préinvités. Au cours du salon, l'entreprise organisera des discussions commerciales approfondies avec des cadres supérieurs de constructeurs automobiles européens, y compris des membres de la direction, tout en proposant des expériences pratiques avec ses technologies stratégiques clés. L'objectif est de générer de nouvelles opportunités commerciales par le biais de rencontres individuelles.

Hyundai Mobis présentera dix technologies stratégiques aux constructeurs automobiles mondiaux, couvrant l'électrification, la conduite autonome, les systèmes d'infodivertissement embarqués (IVI) et les systèmes d'éclairage. Les technologies présentées comprennent les systèmes d'alimentation des véhicules électriques de prochaine génération, les systèmes de batteries (BSA), une plateforme logicielle électronique, des écrans transparents et des systèmes de châssis de prochaine génération (XBW) : X-by-Wire). Ces technologies ont été sélectionnées sur la base d'analyses préalables détaillées menées par des experts commerciaux locaux (KAE) et des équipes de R&D, en se concentrant sur les préférences des clients européens. Hyundai Mobis a abandonné son approche traditionnelle consistant à présenter un large portefeuille de produits lors d'expositions mondiales pour adopter une stratégie d'exposition centrée sur le client.

L'approche commerciale personnalisée de Hyundai Mobis a permis d'obtenir des résultats constants sur le marché européen. Hyundai Mobis a enregistré l'année dernière le volume de commandes le plus élevé de son histoire, avec des contrats d'une valeur de 9,22 milliards USD (12 200 milliards KRW) passés avec des constructeurs automobiles nord-américains et européens. La société intensifiera ses efforts de vente au cours du second semestre de cette année afin d'atteindre ses objectifs de commandes.

Contact avec les médias

Choon Kee Hwang : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg