Hyundai Mobis présente la boîte à gants à mouvement parabolique, conçue pour les véhicules électriques

La boîte à gants à mouvement parabolique, conçue pour l'espace intérieur augmenté des véhicules électriques, fait son apparition. Le premier lot sera livré dans la Kia EV9

Inspirée des compartiments à bagages des avions, la capacité de stockage est portée à plus de 8 litres, et les fonctions de confort d'utilisation telles que la prévention des collisions au niveau des genoux sont améliorées

Pour répondre à la demande du marché de la mobilité future en matière « d'innovation spatiale », l'approche est renforcée par une technologie de pointe centrée sur l'utilisateur

SÉOUL, Corée du Sud, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) propose un nouveau type de boîte à gants spécialement conçue pour les véhicules électriques, pour le SUV électrique grand format de Kia, le EV9. Ce développement innovant comprend notamment une boîte à gants de plus grande capacité et un design convivial, qui minimise le risque de collision avec le genou lors de l'ouverture de la boîte à gants.

Pictured is the 'Parabolic Motion Glove Box,' a new concept glove box for electric vehicles developed by Hyundai Mobis, featured in the EV9. The parabolic motion mechanism is facilitated by the connecting component on the glove box's right side.

Hyundai Mobis a révélé avoir mis au point une boîte à gants à mouvement parabolique, un concept inspiré des compartiments à bagages des avions. Le terme « mouvement parabolique » fait allusion au mouvement parabolique semblable à celui de ces compartiments. Ce nom souligne le modèle de mouvement distinct de la boîte à gants, qui contraste fortement avec les boîtes à gants traditionnelles, qui s'ouvrent par rotation ou avec un capot.

Étant donné que la conception et la composition des véhicules électriques récemment conçus diffèrent de celles des véhicules à combustion interne conventionnels, Hyundai Mobis a mis au point une boîte à gants adaptée spécifiquement aux véhicules électriques. L'élimination du compartiment moteur dans les véhicules électriques élargit l'espace des passagers, ce qui facilite l'augmentation de la capacité de stockage de la boîte à gants.

Dans la terminologie automobile, une « boîte à gants » est un compartiment situé près des genoux du passager, dans lequel sont généralement rangés des objets tels que des manuels, des mouchoirs, des lunettes de soleil et des parapluies. Il s'agit de l'un des compartiments les plus surdimensionnés disponibles dans une voiture pour ranger de petits objets.

Dans sa quête d'optimisation de la boîte à gants pour les véhicules électriques, Hyundai Mobis a considérablement augmenté sa capacité de stockage. Les véhicules à combustion interne classiques disposent généralement d'une boîte à gants d'une capacité d'environ 5,5 litres. Cependant, en adoptant l'approche du mouvement parabolique, Hyundai Mobis a augmenté cette capacité à plus de 8 litres. Cette augmentation permet donc de stocker davantage d'objets surdimensionnés que dans les boîtes à gants traditionnelles des véhicules à combustion interne. Outre l'augmentation de la capacité, la facilité d'utilisation a été améliorée, notamment en simplifiant la récupération et l'insertion des objets et en réduisant les risques de collision avec les genoux lors de l'ouverture de la boîte à gants.

La dernière avancée technologique de Hyundai Mobis est née d'un concours d'idées interne. Ce concept inventif a remporté une médaille d'or lors du concours d'idées interne de 2021, et s'est finalement transformé en un produit tangible qui a conduit à une production en série. La proposition de développer un mécanisme de boîte à gants optimisé pour les véhicules électriques a d'abord suscité beaucoup d'attention. Depuis 2019, Hyundai Mobis encourage une culture de recherche et développement volontaire et créative parmi ses employés, et a déjà accumulé plus de 3 200 idées au premier semestre de cette année.

Choi Jae-seob, responsable du secteur de l'ingénierie des modules de garniture chez Hyundai Mobis, a souligné l'importance de réinventer l'espace des passagers pour la mobilité future, en déclarant : « Nous sommes engagés dans le développement continu de technologies sur mesure qui donnent la priorité à l'expérience de l'utilisateur. »

